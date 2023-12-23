Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Trabzonspor Başakşehir maçı CANLI İZLE | beIN SPORTS 1 canlı maç izle ekranı ile Trabzonspor Başakşehir maçı canlı yayın izle
Giriş Tarihi: 23.12.2023 11:30 Güncelleme Tarihi: 23.12.2023 11:30

Trabzonspor Başakşehir maçı CANLI İZLE | beIN SPORTS 1 canlı maç izle ekranı ile Trabzonspor Başakşehir maçı canlı yayın izle

Trabzonspor Başakşehir maçı canlı izle ekranı araştırmaları başladı. Trendyol Süper Lig'in 18. Haftasında Trabzonspor, evinde RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Abdullah Avcı yönetimindeki Bordo Mavililer, bu maçı kazanıp galibiyet serisi oluşturmak istiyor. İstanbul temsilcisi ise 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor. Heyecan dolu karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler ''Trabzonspor Başakşehir maçı canlı izle'' araştırmasına çıktı. TS maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. İşte, beIN SPORTS 1 canlı izle ekranı ile Trabzonspor Başakşehir maçı canlı yayın izle linki ve tüm detaylar.

Trabzonspor Başakşehir maçı CANLI İZLE | beIN SPORTS 1 canlı maç izle ekranı ile Trabzonspor Başakşehir maçı canlı yayın izle

Trabzonspor Başakşehir maçı canlı izle linki karşılaşmaya kısa süre kala araştırılmaya başladı. Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor ile RAMS Başakşehir, bu akşam Papara Park'ta kozlarını paylaşacak. Heyecan dolu mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetecek. Futbolseverlerin ''Trabzonspor Başakşehir maçı canlı izle'' araştırmaları hız kazandı. TS maçı canlı yayın şifresiz olarak beIN Sports 1 ekranında olacak. Karadeniz ekibinde Orsic, Umut Bozok ve Joaquin Fernandez bugün kadroda olmayacak. Başakşehir'de ise Deniz Türüç ile Opoku kart cezalısı. İşte, beIN Sports 1 canlı izle ekranı ile Trendyol Süper Lig Trabzonspor Başakşehir maçı canlı yayın izle ekranı…

Trabzonspor Başakşehir maçı CANLI İZLE | beIN SPORTS 1 canlı maç izle ekranı ile Trabzonspor Başakşehir maçı canlı yayın izle

TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk ediyor.

Ligde oynadığı 15 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi elde eden Bordo Mavililer, 26 puanla dördüncü sırada yer alıyor. 16 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan RAMS Başakşehir ise 18 puanla 12. sırada yer alıyor.

İşte Trabzonspor Başakşehir maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saat bilgileri şöyle;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Trabzonspor Başakşehir maçı CANLI İZLE | beIN SPORTS 1 canlı maç izle ekranı ile Trabzonspor Başakşehir maçı canlı yayın izle

TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Başakşehir maçı, 23 Aralık 2023 Cumartesi günü yani bugün Papara Park'ta oynanacak.

Kritik karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Trabzonspor Başakşehir maçı CANLI İZLE | beIN SPORTS 1 canlı maç izle ekranı ile Trabzonspor Başakşehir maçı canlı yayın izle

TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Başakşehir maçı, beIN Sports 1 ekranından canlı olarak yayınlanacak.

Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Anıl Usta yapacak.

Trabzonspor Başakşehir maçı CANLI İZLE | beIN SPORTS 1 canlı maç izle ekranı ile Trabzonspor Başakşehir maçı canlı yayın izle

İŞTE TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Bakasetas, Bardhi, Trezeguet, Visca, Onuachu

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Dubois, Duarte, Ousseyneu, Lima, Abeid, Berkay, Pelkas, Deniz, Figueiredo, Piatek

SON DAKİKA