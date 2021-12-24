Trabzonspor Başakşehir maçı hangi kanalda? Süper Lig Trabzonspor Başakşehir maçı saat kaçta, ne zaman?

2021-2022 Süper Lig sezonu 19. Haftasında Trabzonspor, Başakşehir'i sahasında ağırlayacak. Başarılı gidişini sürdüren bordo-mavili ekip, kendisini 3. Sırada yakından takip eden Başakşehir karşısında galip gelmek ve liderliğini bir 3 puanla daha pekiştirmek istiyor. Diğer yandan mücadeleyi canlı izlemek isteyenler "Trabzonspor Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Süper Lig Trabzonspor Başakşehir maçı canlı yayın kanalı ve tüm detaylar şöyle;