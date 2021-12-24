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Haberler Galeri Trabzonspor Başakşehir maçı hangi kanalda? Süper Lig Trabzonspor Başakşehir maçı saat kaçta, ne zaman?
Giriş Tarihi: 24.12.2021 22:06 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 22:06

Trabzonspor Başakşehir maçı hangi kanalda? Süper Lig Trabzonspor Başakşehir maçı saat kaçta, ne zaman?

Süper Lig'in 19. haftasında lider Trabzonspor, Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. son 5 maçında tek mağlubiyeti olan ve 45 puanla zirve koltuğuna oturan Abdullah Avcı yönetimindeki bordo-mavili ekip evinde konuk edeceği Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir karşısında galibiyetlerine bir yenisini eklemek istiyor. Mücadeleyi canlı yayında izlemek isteyen futbolseverler "Trabzonspor Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?" sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Merak konusu olan Trabzonspor Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? sorusunun yanıtları ve tüm bilgiler.

Trabzonspor Başakşehir maçı hangi kanalda? Süper Lig Trabzonspor Başakşehir maçı saat kaçta, ne zaman?

2021-2022 Süper Lig sezonu 19. Haftasında Trabzonspor, Başakşehir'i sahasında ağırlayacak. Başarılı gidişini sürdüren bordo-mavili ekip, kendisini 3. Sırada yakından takip eden Başakşehir karşısında galip gelmek ve liderliğini bir 3 puanla daha pekiştirmek istiyor. Diğer yandan mücadeleyi canlı izlemek isteyenler "Trabzonspor Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Süper Lig Trabzonspor Başakşehir maçı canlı yayın kanalı ve tüm detaylar şöyle;

Trabzonspor Başakşehir maçı hangi kanalda? Süper Lig Trabzonspor Başakşehir maçı saat kaçta, ne zaman?

Trabzonspor - Başakşehir maçı 25 Aralık 2021 Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

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Trabzonspor Başakşehir maçı hangi kanalda? Süper Lig Trabzonspor Başakşehir maçı saat kaçta, ne zaman?
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