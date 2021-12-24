Trabzonspor Başakşehir maçı hangi kanalda? Süper Lig Trabzonspor Başakşehir maçı saat kaçta, ne zaman?

Süper Lig'in 19. haftasında lider Trabzonspor, Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. son 5 maçında tek mağlubiyeti olan ve 45 puanla zirve koltuğuna oturan Abdullah Avcı yönetimindeki bordo-mavili ekip evinde konuk edeceği Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir karşısında galibiyetlerine bir yenisini eklemek istiyor. Mücadeleyi canlı yayında izlemek isteyen futbolseverler "Trabzonspor Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?" sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Merak konusu olan Trabzonspor Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? sorusunun yanıtları ve tüm bilgiler.