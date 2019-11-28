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  • Trabzonspor-Getafe mücadelesinde davetsiz misafir! Görevlileri böyle peşinden koşturdu

- mücadelesinde davetsiz misafir! Görevlileri böyle peşinden koşturdu

Avrupa ligi C grubu 5. haftasında , ile karşılaştı. Müsakasının başlamasına dakikalar kala sahaya giren bir köpek, görevlilerin uğraşları sonucu sahadan çıkarıldı.

Giriş Tarihi: 28.11.2019 21:37 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 21:39
Trabzonspor-Getafe mücadelesinde davetsiz misafir! Görevlileri böyle peşinden koşturdu

Avrupa Ligi C Grubu 5. maçında evinde 'ye 1-0 mağlup oldu. Genç ağırlıklı bir kadroyla maça başlayan temsilcimiz bu sonuçla 1 puanda kalırken Getafe, puanını 9'a çıkardı.

Trabzonspor-Getafe mücadelesinde davetsiz misafir! Görevlileri böyle peşinden koşturdu

Maçtan önce sahaya giren köpek ise ilginç anlar yaşattı.

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Trabzonspor-Getafe mücadelesinde davetsiz misafir! Görevlileri böyle peşinden koşturdu

Davetsiz misafir görevlilerin uğraşları sonucu sahadan çıkarıldı.

Trabzonspor-Getafe mücadelesinde davetsiz misafir! Görevlileri böyle peşinden koşturdu

İşte - mücadelesinden kareler...

Trabzonspor-Getafe mücadelesinde davetsiz misafir! Görevlileri böyle peşinden koşturdu
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Trabzonspor-Getafe mücadelesinde davetsiz misafir! Görevlileri böyle peşinden koşturdu
Trabzonspor-Getafe mücadelesinde davetsiz misafir! Görevlileri böyle peşinden koşturdu
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