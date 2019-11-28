Trabzonspor-Getafe mücadelesinde davetsiz misafir! Görevlileri böyle peşinden koşturdu

UEFA Avrupa ligi C grubu 5. haftasında Trabzonspor, Getafe ile karşılaştı. Müsakasının başlamasına dakikalar kala sahaya giren bir köpek, görevlilerin uğraşları sonucu sahadan çıkarıldı. UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5. maçında Trabzonspor evinde Getafe'ye 1-0 mağlup oldu. Genç ağırlıklı bir kadroyla maça başlayan temsilcimiz bu sonuçla 1 puanda kalırken Getafe, puanını 9'a çıkardı. Maçtan önce sahaya giren köpek ise ilginç anlar yaşattı. Davetsiz misafir görevlilerin uğraşları sonucu sahadan çıkarıldı. İşte Trabzonspor-Getafe mücadelesinden kareler...