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Haberler Galeri Trabzonspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig 25. hafta karşılaşması
Giriş Tarihi: 11.02.2024 11:53 Güncelleme Tarihi: 11.02.2024 11:53

Trabzonspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig 25. hafta karşılaşması

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor Atakaş Hatayspor mücadelesi yaşanacak. Ligin ikinci yarısında oynadığı 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan bordo-mavili takım, rakibi karşısında kazanmak ve taraftarına galibiyet yaşatmak istiyor. Ali Şansalan'ın düdük çalacağı müsabaka için nefesler tutuldu. Peki, Trabzonspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, detaylar…

Trabzonspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig 25. hafta karşılaşması

rabzonspor Hatayspor maçı için geri sayım başladı. Taraftarı önünde Hatayspor'u yenerek mağlubiyet serisine nokta koymak isteyen bordo mavili ekip hazırlıklarına devam ediyor. Peki, Trabzonspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, detaylar…

Trabzonspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig 25. hafta karşılaşması

TRABZONSPOR HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'de heyecan Trabzonspor Hatayspor maçıyla devam ediyor. Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Papara Park'ta 12 Şubat Pazartesi saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

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Trabzonspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig 25. hafta karşılaşması

TRABZONSPOR HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak ekranlara gelecek.

Trabzonspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig 25. hafta karşılaşması

TRABZONSPOR SON 5 MAÇTA DA KAZANAMADI

Ligin ikinci yarısında oynadığı 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan bordo-mavili takım, rakibi karşısında kazanarak kötü gidişatına son vermeye çalışacak.

Trabzonspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig 25. hafta karşılaşması

TRABZONSPOR'DA EKSİKLİKLER

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden ülkelerinin milli takımlarında yer alan Pepe ve Onuachu ile sakatlıkları bulunan Orsic ve Hüseyin Türkmen maçta görev alamayacak.

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