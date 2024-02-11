Trabzonspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig 25. hafta karşılaşması

rabzonspor Hatayspor maçı için geri sayım başladı. Taraftarı önünde Hatayspor'u yenerek mağlubiyet serisine nokta koymak isteyen bordo mavili ekip hazırlıklarına devam ediyor. Peki, Trabzonspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, detaylar…