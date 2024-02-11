Giriş Tarihi: 11.02.2024 11:53
Güncelleme Tarihi: 11.02.2024
11:53
Trabzonspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig 25. hafta karşılaşması
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor Atakaş Hatayspor mücadelesi yaşanacak. Ligin ikinci yarısında oynadığı 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan bordo-mavili takım, rakibi karşısında kazanmak ve taraftarına galibiyet yaşatmak istiyor. Ali Şansalan'ın düdük çalacağı müsabaka için nefesler tutuldu. Peki, Trabzonspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, detaylar…