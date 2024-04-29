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Haberler Galeri Trabzonspor transfer ateşini yaktı! Avcı, yeni 10 numarasını Fransa'da buldu
Giriş Tarihi: 29.04.2024 11:57 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 11:57

Trabzonspor transfer ateşini yaktı! Avcı, yeni 10 numarasını Fransa'da buldu

Trendyol Süper Lig'de dün 2-0 geriye düştüğü ve Onuachu'nun yıldızlaştığı maçı 4-2 kazanan Trabzonspor ligi 3. bitirmek adına avantaj elde etti. Avrupa kupalarına gitmek isteyen ve önümüzdeki sezon için kadrosunu güçlendirmek adına harekete geçen yönetim, Abdullah Avcı'nın istediği sürpriz bir oyuncu için harekete geçti. İşte Trabzonspor'un yeni 10 numarası ve flaş transfer haberinin detayları...

Trabzonspor transfer ateşini yaktı! Avcı, yeni 10 numarasını Fransa’da buldu

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK karşısında 2-0 geriye düşen Trabzonspor maçı bırakmadı ve ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Trabzonspor transfer ateşini yaktı! Avcı, yeni 10 numarasını Fransa’da buldu

GECENİN KAHRAMANI ONUACHU: 18 DAKİKADA ŞOV YAPTI

Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Paul Onuachu, "hat-trick" yaparak gol sayısını 12'ye yükseltirken, takımının tekrar en golcü oyuncusu konumuna geldi.

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Trabzonspor transfer ateşini yaktı! Avcı, yeni 10 numarasını Fransa’da buldu

ONUACHU, İLK KEZ HAT-TRİCK YAPTI

Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu bordo-mavili takımda ilk kez hat-trick yaptı. Yıldız golcü 18 dakikada 3 gol ve 1 asist yaparak gecenin kahramanı oldu.

Trabzonspor transfer ateşini yaktı! Avcı, yeni 10 numarasını Fransa’da buldu

Puanını 58'e çıkaran bordo-mavili takım aynı zamanda Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçında Fatih Karagümrük'ü mağlup etmişti.

Trabzonspor transfer ateşini yaktı! Avcı, yeni 10 numarasını Fransa’da buldu

TRABZONSPOR'DA DRAGUŞ TAMAM

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor; sol bek Barisic, orta saha Lundstram ve forvet Draguş'u imza aşamasına getirmişti.

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