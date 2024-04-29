Giriş Tarihi: 29.04.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
11:57
Trabzonspor transfer ateşini yaktı! Avcı, yeni 10 numarasını Fransa'da buldu
Trendyol Süper Lig'de dün 2-0 geriye düştüğü ve Onuachu'nun yıldızlaştığı maçı 4-2 kazanan Trabzonspor ligi 3. bitirmek adına avantaj elde etti. Avrupa kupalarına gitmek isteyen ve önümüzdeki sezon için kadrosunu güçlendirmek adına harekete geçen yönetim, Abdullah Avcı'nın istediği sürpriz bir oyuncu için harekete geçti. İşte Trabzonspor'un yeni 10 numarası ve flaş transfer haberinin detayları...