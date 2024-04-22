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Haberler Galeri Trabzonspor transfer haberleri: Fırtına, Süper Lig'in golcüsünü bitirdi! Yeni sezonda takımda olacak...
Giriş Tarihi: 22.04.2024 12:50 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 12:50

Trabzonspor transfer haberleri: Fırtına, Süper Lig'in golcüsünü bitirdi! Yeni sezonda takımda olacak...

Trabzonspor transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de bu hafta deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor, sezonu 3. sırada bitirmek ve Avrupa kupalarına gitmek istiyor. Abdullah Avcı önderliğinde yeni sezona daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen Fırtına, gol yollarında etkili olabilecek bir forvet hamlesi yaptı. Bordo-mavili yönetim, Süper Lig'in golcüsü ile anlaşmaya vardı.

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor transfer haberleri: Fırtına, Süper Lig’in golcüsünü bitirdi! Yeni sezonda takımda olacak...

Trendyol Süper Lig'de bu sezonu 3. sırada bitirmek ve Avrupa kupalarına gitmek isteyen Trabzonspor, bu hafta deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek avantaj elde etti.

Trabzonspor transfer haberleri: Fırtına, Süper Lig’in golcüsünü bitirdi! Yeni sezonda takımda olacak...

Ligde puanını 55'e çıkaran Trabzonspor, en yakın rakibi Beşiktaş ile puan farkını 4'e çıkardı. Bordo-mavili takım sezonu 3. sırada bitirmek ve Avrupa Ligi elemelerine katılmak istiyor.

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Trabzonspor transfer haberleri: Fırtına, Süper Lig’in golcüsünü bitirdi! Yeni sezonda takımda olacak...

Türkiye Kupası'nda da yoluna devam eden Fırtına, Çarşamba günü yarı final maçında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Trabzonspor transfer haberleri: Fırtına, Süper Lig’in golcüsünü bitirdi! Yeni sezonda takımda olacak...

PEPE'DEN SEVGİLERLE

Bu sezon ligde 5. golünü filelere yollayan Pepe, geçen sezon Fransa Ligue 1'de attığı gol sayısına yaklaştı.

Trabzonspor transfer haberleri: Fırtına, Süper Lig’in golcüsünü bitirdi! Yeni sezonda takımda olacak...

Kiralık oynadığı Nice'te ağları 6 kez bulan Fildişili yıldız, 1 gol daha atması durumunda geçtiğimiz dönemi egale edecek.

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