Giriş Tarihi: 22.04.2024 12:50
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
12:50
Trabzonspor transfer haberleri: Fırtına, Süper Lig'in golcüsünü bitirdi! Yeni sezonda takımda olacak...
Trabzonspor transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de bu hafta deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor, sezonu 3. sırada bitirmek ve Avrupa kupalarına gitmek istiyor. Abdullah Avcı önderliğinde yeni sezona daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen Fırtına, gol yollarında etkili olabilecek bir forvet hamlesi yaptı. Bordo-mavili yönetim, Süper Lig'in golcüsü ile anlaşmaya vardı.