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'da ayrılacaklar belli oldu

Süper Lig'in devre arasında , 4 Ocak'ta başlayacak olan transfer döneminde bazı isimler ile yollarını ayırmayı planlarken, ihtiyaç duyulan mevkiler için de çalışma başlattı.

Giriş Tarihi: 16.11.2018 10:13 Güncelleme Tarihi: 16.11.2018 10:14
Trabzonspor'da ayrılacaklar belli oldu

'da Ocak acıyı transfer hareketliliği için çalışmalar erkenden başladı.

Trabzonspor'da ayrılacaklar belli oldu

DHA'nın haberine göre ilk yarının tamamlanmasına 5 hafta kala mevcut kadronun analizini yapan bordo-mavililer, belirlenen bölgelere takviye yapmak için de arayışa girdi.

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Trabzonspor'da ayrılacaklar belli oldu

Bu noktada transfer komitesinin yoğun bir şekilde çalıştığı, yurtiçi ve yurtdışında oyuncu taramalarının yapıldığı ve oluşturulan havuzda bütçeye uygun isimlerin toplanarak rapor halinde sunulacağı kaydedildi.

Trabzonspor'da ayrılacaklar belli oldu

AYRILACAKLARA GÖRE SAYI BELİRLENECEK

'da devre arası transfer döneminde takımdan ayrılacak oyunculara göre takviyeler yapılacağı belirtildi.

Trabzonspor'da ayrılacaklar belli oldu

Özellikle orta saha ve savunma hattını güçlendirmeyi planlayan bordo-mavililerde gözden çıkarılan Onur, Burak, Kucka ve Ibanez'in durumlarına göre de takviyeler yapılabileceği ifade edildi.

Trabzonspor'da ayrılacaklar belli oldu

Galatasaray maçındaki performansıyla parmak ısırtan ancak daha sonraki maçlarda bekleneni veremeyen Nwakaeme ile de yolların ayrılabileceği gelen haberler arasında.

Trabzonspor'da ayrılacaklar belli oldu

Takımda fazla forma şansı bulamayan Mustafa Akbaş'ın da transfer için yönetimden izin isteyeceği öğrenildi.

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