Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı demek galibiyet demek

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında attığı 2 golle haftaya damga vuran Trabzonspor'un genç futbolcusu Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'un maç kazanmasında en önemli faktörlerden biri olarak dikkat çekiyor. Türk futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en önemli oyunculardan biri olan Yusuf Yazıcı, Trabzonspor formasıyla başarılı bir haftayı geride bıraktı. Attığı 2 gol ile Trabzonspor'un, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında aldığı Evkur Yeni Malatyaspor galibiyetinin en önemli mimarlarından olan Yusuf Yazıcı'nın gol attığı maçlarda Trabzonspor büyük bir başarı grafiği yakaladı. Trabzonspor formasıyla ilk resmi maçında 2015-16 sezonunda çıkan Yusuf Yazıcı, ilk gollerini Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'un 6-0 kazandığı karşılaşmada Rizespor'a atmıştı. O günden bu yana Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'nın forma giydiği maçlarda mağlubiyet yüzü görmedi. Trabzonspor bugüne kadar Yusuf Yazıcı'nın gol attığı 10 maçta 9 galibiyet alırken 1 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Yusuf Yazıcı 2015-16 sezonunu 2 golle tamamlarken 2016-17 sezonunda 6 gol atma başarısı gösterdi.