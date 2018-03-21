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'da demek galibiyet demek

Giriş Tarihi: 21.03.2018 23:27 Güncelleme Tarihi: 21.03.2018 23:31
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'da demek galibiyet demek
Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı demek galibiyet demek

'in 26. haftasında oynanan Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında attığı 2 golle haftaya damga vuran 'un genç futbolcusu , Trabzonspor'un maç kazanmasında en önemli faktörlerden biri olarak dikkat çekiyor.

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'da demek galibiyet demek
Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı demek galibiyet demek

Türk futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en önemli oyunculardan biri olan , formasıyla başarılı bir haftayı geride bıraktı.

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'da demek galibiyet demek
Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı demek galibiyet demek

Attığı 2 gol ile 'un, 'in 26. haftasında aldığı Evkur Yeni Malatyaspor galibiyetinin en önemli mimarlarından olan 'nın gol attığı maçlarda Trabzonspor büyük bir başarı grafiği yakaladı.

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'da demek galibiyet demek
Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı demek galibiyet demek

formasıyla ilk resmi maçında 2015-16 sezonunda çıkan , ilk gollerini Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'un 6-0 kazandığı karşılaşmada Rizespor'a atmıştı.

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'da demek galibiyet demek
Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı demek galibiyet demek

O günden bu yana , 'nın forma giydiği maçlarda mağlubiyet yüzü görmedi.

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'da demek galibiyet demek
Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı demek galibiyet demek

bugüne kadar 'nın gol attığı 10 maçta 9 galibiyet alırken 1 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

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'da demek galibiyet demek
Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı demek galibiyet demek

2015-16 sezonunu 2 golle tamamlarken 2016-17 sezonunda 6 gol atma başarısı gösterdi.

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