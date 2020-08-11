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Galeri Transferde son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray yine karşı karşıya! Fatih Terim'in gözdesi...
Transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya gelmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim'in takımında görmek istediği isim için Fenerbahçe de devreye girdi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 11.08.2020
16:57
Güncelleme Tarihi: 11.08.2020
16:57
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Süper Lig ekipleri 4 Ağustos'ta başlayan transfer sezonu sonrası girişimlerini hızlandırmış ve birçok ismi kadrosuna katmıştı.
İki ekipte bu sezon beklentilerin altında bir performans gösterirken,
Fenerbahçe ligi 53 puanla 7., Galatasaray ise 56 puanla 6. sırada tamamlamıştı.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren iki dev kulüp transfer çalışmalarını sürdürürken, geçtiğimiz sezon Vedat Muriqi tranferinde yaşanan transfer rekabeti, bu sezon da Mert Hakan Yandaş transferinde yaşanmıştı.
Bu transferde de gülen taraf
Fenerbahçe olmayı başarırken, sarı-kırmızılılar ezeli rakibinden Ali Kaan Güneren transferi ile rövanşı almak istiyor.
TFF'nin yabancı kontenjanını düşürmesiyle kadrosunu yerli isimlerle takviye etmeye başlayan Cimbom'un hamleleri sürerken, sarı-kırmızılılar, Akhisarspor'dan Ali Kaan Güneren ile prensip anlaşmasına vardığı teknik patron Fatih Terim'in isteği üzerine harekete geçen yönetim, Ege ekibinin 10 numarasıyla söz kestiği öğrenilmişti.