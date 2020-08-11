Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Transferde son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray yine karşı karşıya! Fatih Terim'in gözdesi...

Transferde son dakika: ve yine karşı karşıya! 'in gözdesi...

Transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya gelmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim'in takımında görmek istediği isim için Fenerbahçe de devreye girdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.08.2020 16:57 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 16:57
Transferde son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray yine karşı karşıya! Fatih Terim'in gözdesi...

hazırlıklarını sürdüren ekipleri 4 Ağustos'ta başlayan sezonu sonrası girişimlerini hızlandırmış ve birçok ismi kadrosuna katmıştı.

Transferde son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray yine karşı karşıya! Fatih Terim'in gözdesi...

Özellikle ligin 4 büyükleri olarak adlandırılan , , ve sezonunun hareketli kulüpleri olarak göze çarparken, Fenerbahçe ve Galatasaray transferinin ardından birçok isim için transferde karşı karşıya gelmeye devam ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Transferde son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray yine karşı karşıya! Fatih Terim'in gözdesi...

İki ekipte bu sezon beklentilerin altında bir performans gösterirken, ligi 53 puanla 7., ise 56 puanla 6. sırada tamamlamıştı.

Transferde son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray yine karşı karşıya! Fatih Terim'in gözdesi...

hazırlıklarını sürdüren iki dev kulüp çalışmalarını sürdürürken, geçtiğimiz sezon Vedat Muriqi tranferinde yaşanan transfer rekabeti, bu sezon da Yandaş transferinde yaşanmıştı.

Transferde son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray yine karşı karşıya! Fatih Terim'in gözdesi...

Bu transferde de gülen taraf olmayı başarırken, sarı-kırmızılılar ezeli rakibinden transferi ile rövanşı almak istiyor.

Transferde son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray yine karşı karşıya! Fatih Terim'in gözdesi...

'nin yabancı kontenjanını düşürmesiyle kadrosunu yerli isimlerle takviye etmeye başlayan Cimbom'un hamleleri sürerken, sarı-kırmızılılar, Akhisarspor'dan ile prensip anlaşmasına vardığı teknik patron 'in isteği üzerine harekete geçen yönetim, Ege ekibinin 10 numarasıyla söz kestiği öğrenilmişti.

Transferde son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray yine karşı karşıya! Fatih Terim'in gözdesi...

Takvim'in haberine göre; transferinde sarı-kırmızılılara ezeli rakibi rakip oldu.

SON DAKİKA