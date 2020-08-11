Transferde son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray yine karşı karşıya! Fatih Terim'in gözdesi...

Özellikle ligin 4 büyükleri olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor transfer sezonunun hareketli kulüpleri olarak göze çarparken, Fenerbahçe ve Galatasaray Mert Hakan transferinin ardından birçok isim için transferde karşı karşıya gelmeye devam ediyor.