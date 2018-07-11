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Tren kazasında hayatını Oğuz Arda ve babası, toprağa verildi

Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi'nde, yolcu treninin 5 vagonunun raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren ile oğlu 'in (9) cenazeleri, memleketleri 'nin Uzunköprü ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Oğuz Arda'nın atkısı konulan tabutuna sarılan annesi Mısra Öz, cenazede güçlükle ayakta durabildi.

Giriş Tarihi: 11.07.2018 17:00 Güncelleme Tarihi: 11.07.2018 17:03
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Tren kazasında hayatını Oğuz Arda ve babası, toprağa verildi
Tren kazasında hayatını Oğuz Arda ve babası, toprağa verildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen ve 24 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasında vefat eden 9 yaşındaki minik Oğuz Arda ve babası , gözyaşları içerisinde son yolculuklarına uğurlandı.

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Tren kazasında hayatını Oğuz Arda ve babası, toprağa verildi
Tren kazasında hayatını Oğuz Arda ve babası, toprağa verildi

24 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasında, babasıyla trende bulunan minik Arda ve babası Hakan Sel'in cenazelerine gece geç saatlerde ulaşılmıştı. Arda'nın babası ile birlikte Uzunköprü'de yaşayan dedesi Necmettin Sel'i ziyaretten döndüğü belirtilmişi.

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Tren kazasında hayatını Oğuz Arda ve babası, toprağa verildi
Tren kazasında hayatını Oğuz Arda ve babası, toprağa verildi

Hayalinin 'da futbol oynamak olduğu öğrenilen Oğuz Arda'nın tabutunun üzerine, taraftarı olduğu 'ın atkısı ile Barcelona forması ve oyuncak ayı konuldu.

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Tren kazasında hayatını Oğuz Arda ve babası, toprağa verildi
Tren kazasında hayatını Oğuz Arda ve babası, toprağa verildi

Baba 'in tabutuna ise bayrağı serildi.

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Tren kazasında hayatını Oğuz Arda ve babası, toprağa verildi
Tren kazasında hayatını Oğuz Arda ve babası, toprağa verildi

Anne Mısra Öz, oğlu Oğuz Arda'nın tabutuna sarılarak, uzun süre gözyaşı döktü. Mısra Öz, yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta durabildi. Necmettin Sel ise torunu ile damadının cenaze törenine, sağlık ekipleri eşliğinde geldi.

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Tren kazasında hayatını Oğuz Arda ve babası, toprağa verildi
Tren kazasında hayatını Oğuz Arda ve babası, toprağa verildi
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Tren kazasında hayatını Oğuz Arda ve babası, toprağa verildi
Tren kazasında hayatını Oğuz Arda ve babası, toprağa verildi
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