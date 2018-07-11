Tren kazasında hayatını Oğuz Arda ve babası, toprağa verildi
Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi'nde, yolcu treninin 5 vagonunun raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren Hakan Sel ile oğlu Oğuz Arda Sel'in (9) cenazeleri, memleketleri Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Oğuz Arda'nın Galatasaray atkısı konulan tabutuna sarılan annesi Mısra Öz, cenazede güçlükle ayakta durabildi.
Giriş Tarihi: 11.07.2018 17:00 Güncelleme Tarihi: 11.07.2018 17:03
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Tren kazasında hayatını Oğuz Arda ve babası, toprağa verildi
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Tren kazasında hayatını Oğuz Arda ve babası, toprağa verildi