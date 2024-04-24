Giriş Tarihi: 24.04.2024 15:15
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
15:19
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hesapları! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları, puan durumu ve tüm ihtimaller...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de zirve yarışı alev aldı. Fenerbahçe dün Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı ve 1 puan alarak zirve yarışında ağır yara aldı. Bu sonucun ardından Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı da 4'e yükseldi. Son 5 haftaya girilirken iki takım da artık hata yapmak istemiyor. İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları, puan durumu ve tüm ihtimaller...