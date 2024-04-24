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Haberler Galeri Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hesapları! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları, puan durumu ve tüm ihtimaller...
Giriş Tarihi: 24.04.2024 15:15 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 15:19

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hesapları! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları, puan durumu ve tüm ihtimaller...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de zirve yarışı alev aldı. Fenerbahçe dün Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı ve 1 puan alarak zirve yarışında ağır yara aldı. Bu sonucun ardından Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı da 4'e yükseldi. Son 5 haftaya girilirken iki takım da artık hata yapmak istemiyor. İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları, puan durumu ve tüm ihtimaller...

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Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk hesapları! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kalan maçları, puan durumu ve tüm ihtimaller...

Süper Lig'de zirve yarışı alev aldı. Son dönemlerin en çekişmeli yarışına sahne olan sezonda Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki kıyasıya mücadele devam ediyor. Fenerbahçe'nin puan kaybettiği ve Galatasaray'ın kazandığı haftanın ardından gözler kalan maçlara ve puan hesaplamalarına çevrildi. İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları, puan durumu ve tüm ihtimaller...

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk hesapları! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kalan maçları, puan durumu ve tüm ihtimaller...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 33'üncü haftasının kapanış maçında Sivasspor'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler, rakibiyle 2-2 berabere kalarak puanını 86'ya yükseltti.

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Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk hesapları! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kalan maçları, puan durumu ve tüm ihtimaller...

Bu sonucun ardından Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı da 4'yükseldi. Lider Galatasaray haftayı 90 puanla tamamladı.

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk hesapları! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kalan maçları, puan durumu ve tüm ihtimaller...

REKOR DEPLASMAN SERİSİ SONA ERDİ

Sezon başından bu yana Süper Lig'de deplasmanda ortaya koyduğu başarılı performansla dikkati çeken Fenerbahçe'nin dış sahada devam eden galibiyet serisi de sona erdi.

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk hesapları! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kalan maçları, puan durumu ve tüm ihtimaller...

Sivas deplasmanına gelene kadar dış sahada oynadığı maçlarda 15 galibiyet 1 beraberlik alarak 46 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, son 10 deplasman maçında galip gelerek lig tarihinde bunu başaran ilk takım olmuştu. Fenerbahçe, ligde bu sezon oynadığı 17'nci deplasman maçı olan Sivasspor ile 2-2 berabere kalarak galibiyet serisini bitirmiş oldu.

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