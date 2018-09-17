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: "Jailson'dan alt liglerde çok var"

'nin deplasmanda 'u 1-0 yendiği maçı değerlendiren beIN Sports yorumcusu , özellikle Jailson'la ilgili yaptığı yorumla dikkat çekti. İşte o sözler...

Giriş Tarihi: 17.09.2018 09:43 Güncelleme Tarihi: 17.09.2018 09:46
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: "Jailson'dan alt liglerde çok var"
Tümer Metin: Jailson'dan alt liglerde çok var

UZUN YARIŞTA BÖYLE HAFTALAR OLUR

3 puan bugün her şeyden daha önemliydi. Bu uzun yarışta zaman zaman böyle haftalar olacaktır. Maçtan önce li futbolculara, '1-0 kazanacaksınız' deselerdi futbolcular kesinlikle kabul ederlerdi.

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: "Jailson'dan alt liglerde çok var"
Tümer Metin: Jailson'dan alt liglerde çok var

FENERBAHÇE BUGÜN GÜÇLÜ OYUNLA KAZANMADI

Büyük takımlar güçlü oyunu oynar. Örnek verecek olursam; Başakşehir güçlü oyunu çok iyi oynar. Özellikle de pas oyununu... bugün güçlü bir oyunla kazanmadı. Fenerbahçe bu akşam bireysellik ve mücadeleyle kazandı.

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: "Jailson'dan alt liglerde çok var"
Tümer Metin: Jailson'dan alt liglerde çok var

TÜNELİN SONUNU GÖSTERMEZ

Mücadeleyle kazanılan 3 puan önemlidir fakat size şampiyonluk yolunda tünelin sonunu göstermez.

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: "Jailson'dan alt liglerde çok var"
Tümer Metin: Jailson'dan alt liglerde çok var

ÇOK JAILSON VAR, ÖZELLİKLE ALT LİGLERDE

Bizim ülkemizde çok Jailson var. Özellikle de alt liglerde...

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: "Jailson'dan alt liglerde çok var"
Tümer Metin: Jailson'dan alt liglerde çok var

COCU, AYEW'E NASIL KATLANDI

Cocu, Ayew'e 90 dakika nasıl katlandı buna inanamıyorum. Rıza Hocanın da Jahovic değişikliğine anlam vermedim.

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: "Jailson'dan alt liglerde çok var"
Tümer Metin: Jailson'dan alt liglerde çok var

FENERBAHÇE'DE MALZEMECİLERİN YERİ DAHA GARANTİ

'de yerli oyuncuların hiçbirinin yeri garanti değil. Malzemeciler Dursun ve Sefa'nın yeri daha garanti.

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: "Jailson'dan alt liglerde çok var"
Tümer Metin: Jailson'dan alt liglerde çok var

TUNCAY'IN EFSANE OLUŞUNU HATIRLIYORUM

Elif Elmas için de bir şey ekleyeyim. Tuncay Şanlı'nın efsane oluşunu hatırlıyorum. 'de Ogün, Abdullah, Ortega ve Revivolu kayıp bir sezon.

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