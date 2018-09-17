Tümer Metin: Jailson'dan alt liglerde çok var

Fenerbahçe'nin deplasmanda Atiker Konyaspor'u 1-0 yendiği maçı değerlendiren beIN Sports yorumcusu Tümer Metin, özellikle Jailson'la ilgili yaptığı yorumla dikkat çekti. İşte o sözler... UZUN YARIŞTA BÖYLE HAFTALAR OLUR 3 puan bugün her şeyden daha önemliydi. Bu uzun yarışta zaman zaman böyle haftalar olacaktır. Maçtan önce Fenerbahçeli futbolculara, '1-0 kazanacaksınız' deselerdi futbolcular kesinlikle kabul ederlerdi. FENERBAHÇE BUGÜN GÜÇLÜ OYUNLA KAZANMADI Büyük takımlar güçlü oyunu oynar. Örnek verecek olursam; Başakşehir güçlü oyunu çok iyi oynar. Özellikle de pas oyununu... Fenerbahçe bugün güçlü bir oyunla kazanmadı. Fenerbahçe bu akşam bireysellik ve mücadeleyle kazandı. TÜNELİN SONUNU GÖSTERMEZ Mücadeleyle kazanılan 3 puan önemlidir fakat size şampiyonluk yolunda tünelin sonunu göstermez. ÇOK JAILSON VAR, ÖZELLİKLE ALT LİGLERDE Bizim ülkemizde çok Jailson var. Özellikle de alt liglerde... COCU, AYEW'E NASIL KATLANDI Cocu, Ayew'e 90 dakika nasıl katlandı buna inanamıyorum. Rıza Hocanın da Jahovic değişikliğine anlam vermedim. FENERBAHÇE'DE MALZEMECİLERİN YERİ DAHA GARANTİ Fenerbahçe'de yerli oyuncuların hiçbirinin yeri garanti değil. Malzemeciler Dursun ve Sefa'nın yeri daha garanti. TUNCAY'IN EFSANE OLUŞUNU HATIRLIYORUM Elif Elmas için de bir şey ekleyeyim. Tuncay Şanlı'nın efsane oluşunu hatırlıyorum. Fenerbahçe'de Ogün, Abdullah, Ortega ve Revivolu kayıp bir sezon.