Türk futbolunun efsanesi 'Taçsız Kral' Metin Oktay...

- SÜPER LİG'DE 6 KEZ GOL KRALI OLDU

Metin Oktay, Süper Lig'de 6 kez gol kralı olmayı başardı.

Ligin ilk düzenlendiği 1959'da 11 golle zirvede yer alan Oktay, sonraki iki sezonda sırasıyla 33 ve 36 gol atarak gol krallığını rakiplerine bırakmadı.

Oktay, 1962-1963'te 38 gol atarak gol krallığında bir kez daha yer aldı. Metin Oktay, 38 golle lig tarihinde bir sezonda en çok gol atan oyuncu unvanını alırken, bir başka Galatasaraylı futbolcu Tanju Çolak, 1987-1988 sezonunda attığı 39 golle bu rekorun yeni sahibi oldu.

Futbol hayatı boyunca lig tarihinde 217 gollük bir rekorun da sahibi olan Oktay, 26 karşılaşmada kaydettiği 38 golle maç başına 1,4 gol ortalamasıyla başka bir rekora imza attı. Lig tarihinde bir sezonda henüz başka oyuncu bu ortalamaya ulaşamadı.

Galatasaray'ın lig tarihindeki en büyük rakiplerinden Fenerbahçe'ye 18 gol atan Metin Oktay, Beşiktaş filelerini ise 13 kez havalandırdı.

Profesyonel futbol hayatında İzmirspor, Galatasaray ve Palermo formaları giyen Metin Oktay, toplam 354 karşılaşmada 314 gol kaydetti.