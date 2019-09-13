Türk futbolunun efsanesi 'Taçsız Kral' Metin Oktay...

Galatasaray'ın geride kalan yıllardaki önemli futbolcularından Metin Oktay, ölümünün 28. yılında unutulmadı.
İzmir'de 2 Şubat 1936'da dünyaya gelen Metin Oktay, Karşıyaka Soğukkuyu İlkokulu, Alsancak İlkokulu, İnönü Lisesi ve Mithatpaşa Erkek Sanat Enstitüsünün mobilya bölümünde okudu.
Metin Oktay, 15 yaşında Damlacık Kulübünde kariyerine başladığı futbolda Türk futbolunun unutulmazları arasına girdi.
Kendisi için büyük önem taşıyan Sait Altınordu'nun 8 numaralı formasını giyerek futbola başlayan Oktay, daha sonra Yün Mensucat'a transfer oldu ve yeni forması altında 14 gol atarak genç milli takım kadrosuna yükseldi.
A Milli Takım formasını ilk kez 11 Nisan 1954'te Belçika'ya karşı giyen Oktay, 4-0 kazanılan karşılaşmada iki gol attı. Aynı yıl İzmir'e transfer olan Metin Oktay, attığı 17 golle gol kralı olurken, takımıyla mahalli lig şampiyonluğu yaşadı.