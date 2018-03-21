Türk voleybolunda tarihi gün!

Türkiye, Voleybolda tarihi bir günü geride bıraktı. Voleybol CEV Kadınlar Kupası yarı final mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA, Almanya'nın SSC Palmberg takımını eleyerek adını finale yazdırdı. Yarı finalin ilk maçında rakibini 3-0 ile geçen Eczacıbaşı VitrA, ikinci maçı da 3-0'lık skorla kazanarak CEV Kadınlar Kupası'nda adını final biletini alan taraf oldu. Eczacıbaşı VitrA finaldeki rakibi Almanya'nın Allianz MTV takımını eleyen Belarus ekibi Minchanka ile karşılaşacak. Voleybolda günün ikinci güzel haber Ziraat Bankası'ndan geldi. Voleybol Erkekler CEV Kupası yarı final rövanş maçında İtalya'nın Calzedonia takımına 3-2 mağlup olan temsilcimiz ilk maçta yakaladığı avantajla adını finale yazdıran taraf oldu. Ziraat Bankası yarı final ilk karşılaşmasında rakibini 3-1 mağlup etmişti.