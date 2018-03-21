Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Türk unda tarihi gün!

Giriş Tarihi: 21.03.2018 01:16 Güncelleme Tarihi: 21.03.2018 01:30
  • 1
  • 29
Türk unda tarihi gün!
Türk voleybolunda tarihi gün!

, da tarihi bir günü geride bıraktı.

  • 2
  • 29
Türk unda tarihi gün!
Türk voleybolunda tarihi gün!

CEV Kadınlar Kupası yarı final mücadelesinde , Almanya'nın SSC Palmberg takımını eleyerek adını finale yazdırdı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 29
Türk unda tarihi gün!
Türk voleybolunda tarihi gün!

Yarı finalin ilk maçında rakibini 3-0 ile geçen , ikinci maçı da 3-0'lık skorla kazanarak CEV Kadınlar Kupası'nda adını final biletini alan taraf oldu.

  • 4
  • 29
Türk unda tarihi gün!
Türk voleybolunda tarihi gün!

finaldeki rakibi Almanya'nın Allianz MTV takımını eleyen Belarus ekibi Minchanka ile karşılaşacak.

  • 5
  • 29
Türk unda tarihi gün!
Türk voleybolunda tarihi gün!

da günün ikinci güzel haber Ziraat Bankası'ndan geldi.

  • 6
  • 29
Türk unda tarihi gün!
Türk voleybolunda tarihi gün!

Erkekler CEV Kupası yarı final rövanş maçında İtalya'nın Calzedonia takımına 3-2 mağlup olan temsilcimiz ilk maçta yakaladığı avantajla adını finale yazdıran taraf oldu.

  • 7
  • 29
Türk unda tarihi gün!
Türk voleybolunda tarihi gün!

Ziraat Bankası yarı final ilk karşılaşmasında rakibini 3-1 mağlup etmişti.

BİZE ULAŞIN