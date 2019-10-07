Türkiye, Arnavutluk ve Fransa maçlarının çalışmalarına 7 eksikle başladı

A Milli Takım, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 11 Ekim'de İstanbul'da Arnavutluk ve 14 Ekim'de deplasmanda Fransa ile oynayacağı karşılaşmaların hazırlıklarına Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı idmanla başladı.