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Türkiye, ve maçlarının çalışmalarına 7 eksikle başladı

Elemeleri H Grubu'nda 11 Ekim'de ve 14 Ekim'de deplasmanda ile karşılaşacak olan hazırlıklarına bugün teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yaptığı antrenmanla başladı. Yapılan ilk çalışmada 7 oyuncu yer alamadı.

DHA Spor galerileri
Giriş Tarihi: 07.10.2019 22:41 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019 22:44
Türkiye, Arnavutluk ve Fransa maçlarının çalışmalarına 7 eksikle başladı

A Milli Takım, Elemeleri'nde 11 Ekim'de İstanbul'da ve 14 Ekim'de deplasmanda ile oynayacağı karşılaşmaların hazırlıklarına Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı idmanla başladı.

Türkiye, Arnavutluk ve Fransa maçlarının çalışmalarına 7 eksikle başladı

Şenol Güneş yönetiminde 18.30'da başlayan ve ilk yarım saati basına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İstasyon çalışması ve pas oyunuyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışması yapıldığı öğrenildi.

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Türkiye, Arnavutluk ve Fransa maçlarının çalışmalarına 7 eksikle başladı

MİLLİLER EKSİK ÇALIŞTI

Milli takımda Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, İrfan Can Kahveci, Yusuf Yazıcı ve Mahmut Tekdemir takımdan ayrı olarak çalışmalarını salonda sürdürdü. İspanya'dan yola çıkan Okay Yokuşlu ve Enes Ünal da uçaklarının geç inmesi nedeniyle antrenmana sonradan dahil oldular.

Türkiye, Arnavutluk ve Fransa maçlarının çalışmalarına 7 eksikle başladı

7 OYUNCU TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

Ayrıca dün takımlarıyla lig maçına çıkan Abdülkadir Parmak, Uğurcan Çakır, Gökhan Akkan, Mehmet Zeki Çelik, Mert Günok, Efecan Karaca ve Sinan Bolat da takımdan ayrı düz koşu yaparak antrenmanı tamamladı.

Türkiye, Arnavutluk ve Fransa maçlarının çalışmalarına 7 eksikle başladı

DORUKHAN'IN YERİNE OYUNCU ALINMADI

A Milli Takım'ın Elemeleri'nde 11 Ekim'de İstanbul'da ve 14 Ekim'de deplasmanda ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosuna 27 oyuncu davet edilirken, Beşiktaş forması giyen Dorukhan Toköz'ün sakatlığı sonrasında milli takımdaki oyuncu sayısı 26'ya düştü. Kırmızı beyazlı takım hazırlıklarına 4 kaleci ve 22 oyuncudan oluşan kadroyla devam edecek.

Türkiye, Arnavutluk ve Fransa maçlarının çalışmalarına 7 eksikle başladı

maçı öncesindeki tüm çalışmalarını Riva'da yapacak ay-yıldızlılar, yarın gerçekleştireceği idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Türkiye, Arnavutluk ve Fransa maçlarının çalışmalarına 7 eksikle başladı
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