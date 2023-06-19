Giriş Tarihi: 19.06.2023 09:43 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 09:43

Türkiye – Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Euro 2024 elemeleri Milli maç nerede oynanacak? İşte Türkiye Galler muhtemel 11ler

Türkiye – Galler maçı ne zaman sorusu sporseverler tarafından yanıt arıyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak maçın muhtemel 11'leri yazılıyor. Rakipte Kieffer Moore kırmızı kart cezalısıyken, Gareth Bale de futbolu bıraktığı için yer almıyor. Euro 24 elemelerinde D grubunda Ermenistan, Hırvatistan, Letonya ve Galler ile mücadele eden milliler, grupta ilk 2'ye girerek adını finale yazdırmak istiyor. Bu noktada Türkiye Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorusu yanıt aramakta. Millilerimiz Letonya deplasmanında mucizevi bir galibiyet alırken, Galler maçını kazanarak gruptaki avantajını daha ileri taşımak istiyor. Mücadeleyi Fabio Maresca yönetecek. Peki, Türkiye – Galler maçı hangi kanalda? İşte detaylar