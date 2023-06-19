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Haberler Galeri Türkiye – Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Euro 2024 elemeleri Milli maç nerede oynanacak? İşte Türkiye Galler muhtemel 11ler
Giriş Tarihi: 19.06.2023 09:43 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 09:43

Türkiye – Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Euro 2024 elemeleri Milli maç nerede oynanacak? İşte Türkiye Galler muhtemel 11ler

Türkiye – Galler maçı ne zaman sorusu sporseverler tarafından yanıt arıyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak maçın muhtemel 11'leri yazılıyor. Rakipte Kieffer Moore kırmızı kart cezalısıyken, Gareth Bale de futbolu bıraktığı için yer almıyor. Euro 24 elemelerinde D grubunda Ermenistan, Hırvatistan, Letonya ve Galler ile mücadele eden milliler, grupta ilk 2'ye girerek adını finale yazdırmak istiyor. Bu noktada Türkiye Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorusu yanıt aramakta. Millilerimiz Letonya deplasmanında mucizevi bir galibiyet alırken, Galler maçını kazanarak gruptaki avantajını daha ileri taşımak istiyor. Mücadeleyi Fabio Maresca yönetecek. Peki, Türkiye – Galler maçı hangi kanalda? İşte detaylar

Türkiye – Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Euro 2024 elemeleri Milli maç nerede oynanacak? İşte Türkiye Galler muhtemel 11ler

Türkiye – Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları yanıt aramakta. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak Euro 24 eleme mücadelesini Fabio Maresca yönetecek. Stefan Kuntz yönetimindeki Milli Takım, gruptaki avantajını sürdürmek istiyor. Bu noktada Milli maç hangi kanalda, saat kaçta soruları yanıt aramakta. İşte detaylar

Türkiye – Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Euro 2024 elemeleri Milli maç nerede oynanacak? İşte Türkiye Galler muhtemel 11ler

TÜRKİYE GALLER MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye ile Galler 19 Haziran Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak. Maçı Fabio Maresca yönetecek.

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Türkiye – Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Euro 2024 elemeleri Milli maç nerede oynanacak? İşte Türkiye Galler muhtemel 11ler

TÜRKİYE GALLER MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Türkiye - Galler maçı 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye – Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Euro 2024 elemeleri Milli maç nerede oynanacak? İşte Türkiye Galler muhtemel 11ler

A MİLLİ TAKIM KADROSU

KALECİLER: Altay Bayındır, Fehmi Mert Günok, Uğurcan Çakır

DEFANS: Mehmet Zeki Çelik, Onur Bulut, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Tayyip Talha Sanuç, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu

ORTA SAHA / FORVET: Abdülkadir Ömür, Barış Alper Yılmaz, Cengiz Ünder, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Mehmet Can Aydın, Orkun Kökçü, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun, Enes Ünal, Umut Nayir

Türkiye – Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Euro 2024 elemeleri Milli maç nerede oynanacak? İşte Türkiye Galler muhtemel 11ler

TÜRKİYE GALLER MUHTEMEL 11

Türkiye:

Mert; Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi; Salih, Orkun, Cengiz, Hakan; Kerem, Barış Alper

Galler:

Ward; Roberts, Mepham, Rodon, Williams, Ampadu; Ramsey, Brooks; Wilson, James, Johnson

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