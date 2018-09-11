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'nin galibiyeti dünya basınında

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta 2-0 geriye düştüğü maçta 'i 3-2 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nın başarısı dünya basınında geniş yer buldu.

Giriş Tarihi: 11.09.2018 11:38 Güncelleme Tarihi: 11.09.2018 11:45
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'nin galibiyeti dünya basınında
Türkiye'nin İsveç galibiyeti dünya basınında

İngiliz The Guardian gazetesi, - maçını "gecenin en büyük draması" olarak nitelendirdi.

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'nin galibiyeti dünya basınında
Türkiye'nin İsveç galibiyeti dünya basınında

Türk Milli Takımı'nın "fevkalade iki gol"le karşılaşmayı kazandığını yazan gazete, Emre Akbaba'nın 88. ve 90+2. dakikalarda gelen golleriyle maçın kahramanı olduğunu kaydetti.

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'nin galibiyeti dünya basınında
Türkiye'nin İsveç galibiyeti dünya basınında

Karşılaşma için 'nin "sıra dışı geri dönüşü" ifadesini kullanan BBC, Milli Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası'nda da İngiltere'ye kaybettiğini hatırlatırken, Emre Akbaba'nın ilk golü için, "mükemmel bir takım oyununun sonucu" yorumunu yaptı.

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'nin galibiyeti dünya basınında
Türkiye'nin İsveç galibiyeti dünya basınında

Daily Mail gazetesi, 'nin galibiyeti için "afallatıcı" ifadesini kullandı.

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'nin galibiyeti dünya basınında
Türkiye'nin İsveç galibiyeti dünya basınında

'nin iyi başladığı maçta uzun süre sonuç alıcı vuruş yapamadığı belirtilen haberde, yenik duruma düşen takıma Hakan Çalhanoğlu'nun golünün "can simidi" olduğu kaydedildi.

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'nin galibiyeti dünya basınında
Türkiye'nin İsveç galibiyeti dünya basınında

'in farkı açma şanslarını değerlendiremediğini belirten gazete, "son sözü" Emre Akbaba'nın söylediğini yazdı.

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'nin galibiyeti dünya basınında
Türkiye'nin İsveç galibiyeti dünya basınında

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA), internet sitesinde yer alan maç yorumunda ise, son dakikalarda attığı iki golle galibiyetin mimarlarından Emre Akbaba için "Türkiye'nin kahramanı" ifadesini kullandı.

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