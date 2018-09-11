Türkiye'nin İsveç galibiyeti dünya basınında

Karşılaşma için Türkiye'nin "sıra dışı geri dönüşü" ifadesini kullanan BBC, İsveç Milli Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası'nda da İngiltere'ye kaybettiğini hatırlatırken, Emre Akbaba'nın ilk golü için, "mükemmel bir takım oyununun sonucu" yorumunu yaptı.