TV8,5 yayın akışı 15 Şubat Perşembe || Galatasaray Sparta Prag maçı TV8,5’ta mı yayınlanacak?

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden temsilcimiz Galatasaray, play-off turu ilk maçında evinde Sparta Prag'ı ağırlıyor. Okan Buruk yönetimindeki Sarı Kırmızılılar, ilk maçta avantajlı skoru alarak ikinci maça rahat bir şekilde çıkmak istiyor. Bilindiği üzere Avrupa Kupaları mücadeleleri Exxen'den takip ediliyor. Ancak bu platformda bir hata oluşması halinde bazı maçlar TV8,5'tan şifresiz olarak yayınlanabiliyor. Bu nedenle Galatasaray Sparta Prag mücadelesinin de TV8,5 ekranlarında olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Bugün TV8,5'ta hangi maçlar var, Galatasaray Sparta Prag maçı TV8,5'ta yayınlanacak mı? İşte, 15 Şubat Perşembe TV8,5 yayın akışı listesi ve canlı izle linki.