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Haberler Galeri TV8,5 yayın akışı 15 Şubat Perşembe || Galatasaray Sparta Prag maçı TV8,5’ta mı yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 15.02.2024 11:54 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 11:54

TV8,5 yayın akışı 15 Şubat Perşembe || Galatasaray Sparta Prag maçı TV8,5’ta mı yayınlanacak?

TV8,5 yayın akışı 15 Şubat Perşembe listesi Galatasaray Sparta Prag maçı için araştırılıyor. Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Çekya ekibi Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek. Genellikle Avrupa Kupaları mücadeleleri Exxen üzerinden yayınlanıyor. Ancak Exxen'de problem yaşanması durumunda bazı karşılaşmalar TV8 ekranlarından yayınlanabiliyor. Hal böyleyken ise futbolseverler, Galatasaray Sparta Prag maçı TV8,5'ta yayınlanacak mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, Bugün TV8,5'ta hangi maçlar var, Galatasaray Sparta Prag maçı TV8,5'ta mı yayınlanacak? İşte 15 Şubat Perşembe TV8,5 yayın akışı, frekans bilgileri ve canlı izle linki...

TV8,5 yayın akışı 15 Şubat Perşembe || Galatasaray Sparta Prag maçı TV8,5’ta mı yayınlanacak?

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden temsilcimiz Galatasaray, play-off turu ilk maçında evinde Sparta Prag'ı ağırlıyor. Okan Buruk yönetimindeki Sarı Kırmızılılar, ilk maçta avantajlı skoru alarak ikinci maça rahat bir şekilde çıkmak istiyor. Bilindiği üzere Avrupa Kupaları mücadeleleri Exxen'den takip ediliyor. Ancak bu platformda bir hata oluşması halinde bazı maçlar TV8,5'tan şifresiz olarak yayınlanabiliyor. Bu nedenle Galatasaray Sparta Prag mücadelesinin de TV8,5 ekranlarında olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Bugün TV8,5'ta hangi maçlar var, Galatasaray Sparta Prag maçı TV8,5'ta yayınlanacak mı? İşte, 15 Şubat Perşembe TV8,5 yayın akışı listesi ve canlı izle linki.

TV8,5 yayın akışı 15 Şubat Perşembe || Galatasaray Sparta Prag maçı TV8,5’ta mı yayınlanacak?

GALATASARAY SPARTA PRAG MAÇI HANGİ KANALDA?

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Rams Park'ta Çekya ekibi Sparta Prag'ı konuk edecek.

Galatasaray Sparta Prag maçı, 15 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

Heyecan dolu mücadele, TV 8,5'ta yayınlanmayacak olup EXXEN platformundan canlı olarak takip edilecek.

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TV8,5 yayın akışı 15 Şubat Perşembe || Galatasaray Sparta Prag maçı TV8,5’ta mı yayınlanacak?

TV 8,5'ta yayınlanacak Avrupa Ligi Play-off Turu maçları ise şu şekilde:

15 Şubat Perşembe

20.45 Young Boys Bern - Sporting Lisbon

23.00 Benfica Lisbon - Toulouse FC

TV8,5 yayın akışı 15 Şubat Perşembe || Galatasaray Sparta Prag maçı TV8,5’ta mı yayınlanacak?

TV8,5 CANLI MAÇ İZLE!

TV8,5 kanalı frekans bilgileri ile sorgulanıyor. Futbolseverler televizyonlarından kanalı bulabilecekleri gibi internet üzerinden de kanala ulaşabilir:

https://www.tv8bucuk.com/tv8-5-canli-yayin

TV8,5 yayın akışı 15 Şubat Perşembe || Galatasaray Sparta Prag maçı TV8,5’ta mı yayınlanacak?

TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: ¾

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