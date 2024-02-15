TV8,5 yayın akışı 15 Şubat Perşembe || Galatasaray Sparta Prag maçı TV8,5’ta mı yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 15.02.2024 11:54
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024
11:54
TV8,5 yayın akışı 15 Şubat Perşembe listesi Galatasaray Sparta Prag maçı için araştırılıyor. Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Çekya ekibi Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek. Genellikle Avrupa Kupaları mücadeleleri Exxen üzerinden yayınlanıyor. Ancak Exxen'de problem yaşanması durumunda bazı karşılaşmalar TV8 ekranlarından yayınlanabiliyor. Hal böyleyken ise futbolseverler, Galatasaray Sparta Prag maçı TV8,5'ta yayınlanacak mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, Bugün TV8,5'ta hangi maçlar var, Galatasaray Sparta Prag maçı TV8,5'ta mı yayınlanacak? İşte 15 Şubat Perşembe TV8,5 yayın akışı, frekans bilgileri ve canlı izle linki...