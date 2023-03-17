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Haberler Galeri UEFA Avrupa Ligi’nde kura çekimi heyecanı! UEFA Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oluyor (CANLI)
Giriş Tarihi: 17.03.2023 11:45 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 11:46

UEFA Avrupa Ligi’nde kura çekimi heyecanı! UEFA Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oluyor (CANLI)

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu dün oynanan maçların ardından sona erdi. Turnuvadaki tek temsilcimiz olan Fenerbahçe, dün Sevilla'yı 1-0 yense de skor dezavantajından dolayı elenmekten kurtulamadı. Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalan takımlar Manchester United, Sporting Lizbon, Juventus, Sevilla, Feyenoord, US. Gilloise, B. Leverkusen ve Roma olurken, çeyrek final eşleşmeleri de bugünkü kura çekimi sonrası belli olacak. Peki, Avrupa Ligi kura çekimi hangi kanalda? Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman ve saat kaçta? İşte Avrupa Ligi çeyrek final kura çekimi canlı izle ekranı...

UEFA Avrupa Ligi’nde kura çekimi heyecanı! UEFA Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oluyor CANLI

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu dün oynanan maçların ardından sona erdi. Turnuvadaki tek temsilcimiz olan Fenerbahçe, dün Sevilla'yı 1-0 yense de skor dezavantajından dolayı elenmekten kurtulamadı.

UEFA Avrupa Ligi’nde kura çekimi heyecanı! UEFA Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oluyor CANLI

ÇEYREK FİNALE KALAN TAKIMLARI BELLİ OLDU

Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalan takımlar Manchester United, Sporting Lizbon, Juventus, Sevilla, Feyenoord, US. Gilloise, B. Leverkusen ve Roma olurken, çeyrek final eşleşmeleri de bugünkü kura çekimi sonrası belli olacak.

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UEFA Avrupa Ligi’nde kura çekimi heyecanı! UEFA Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oluyor CANLI

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu dün oynanan maçların ardından sona erdi ve çeyrek finale kalan takımlar belli oldu. İtalya'dan Juventus ve Roma, Portekiz'den S. Lizbon, İngiltere'den Manchester United, Belçika'dan US. Gilloise, Hollanda'dan Feyenoord, Almanya'dan Bayer Leverkusen ve İspanya'dan ise Sevilla çeyrek finale kaldı.

UEFA Avrupa Ligi’nde kura çekimi heyecanı! UEFA Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oluyor CANLI

8 takımın kozlarını paylaşacağı çeyrek final eşleşmeleri de bugün çekilecek olan kuralardan sonra belli olacak.

UEFA Avrupa Ligi’nde kura çekimi heyecanı! UEFA Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oluyor CANLI

ÇEYREK FİNAL KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final kuraları bugün saat 14.00'da İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşecek.

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