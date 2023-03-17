UEFA Avrupa Ligi’nde kura çekimi heyecanı! UEFA Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oluyor (CANLI)

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu dün oynanan maçların ardından sona erdi ve çeyrek finale kalan takımlar belli oldu. İtalya'dan Juventus ve Roma, Portekiz'den S. Lizbon, İngiltere'den Manchester United, Belçika'dan US. Gilloise, Hollanda'dan Feyenoord, Almanya'dan Bayer Leverkusen ve İspanya'dan ise Sevilla çeyrek finale kaldı.