Giriş Tarihi: 17.03.2023 11:45
Güncelleme Tarihi: 17.03.2023
11:46
UEFA Avrupa Ligi’nde kura çekimi heyecanı! UEFA Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oluyor (CANLI)
Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu dün oynanan maçların ardından sona erdi. Turnuvadaki tek temsilcimiz olan Fenerbahçe, dün Sevilla'yı 1-0 yense de skor dezavantajından dolayı elenmekten kurtulamadı. Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalan takımlar Manchester United, Sporting Lizbon, Juventus, Sevilla, Feyenoord, US. Gilloise, B. Leverkusen ve Roma olurken, çeyrek final eşleşmeleri de bugünkü kura çekimi sonrası belli olacak. Peki, Avrupa Ligi kura çekimi hangi kanalda? Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman ve saat kaçta? İşte Avrupa Ligi çeyrek final kura çekimi canlı izle ekranı...