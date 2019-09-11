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resmi puan durumunu açıkladı! grup lideri oldu!

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda mücadele eden , 6. maçında deplasmanda Moldova'yı deplasmanda 4-0 yenerek grupta çok önemli bir avantaj elde etti. İlk 6 maçta 5 galibiyet 1 yenilgi alan A Milli Takımımız, Fransa ile birlikte liderlik mücadelesi veriyor.

Moldova karşısında alınan 4-0'lık galibiyetin ardından grupta puan durumu da belli oldu. Fransa, Andorra'yı yenerek ay yıldızlı ekibimiz gibi 15 puana yükselirken, Arnavutluk sahasında İzlanda'yı 4-2 yenince bizim için önemli bir avantaj ele geçmiş oldu. Bu sonuçla İzlanda 12 puanda kaldı.

Giriş Tarihi: 11.09.2019 10:47
UEFA resmi puan durumunu açıkladı! Türkiye grup lideri oldu!

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda mücadele eden , 6. maçında deplasmanda Moldova'yı deplasmanda 4-0 yenerek grupta çok önemli bir avantaj elde etti. İlk 6 maçta 5 galibiyet 1 yenilgi alan A Milli Takımımız, Fransa ile birlikte liderlik mücadelesi veriyor.

UEFA resmi puan durumunu açıkladı! Türkiye grup lideri oldu!

Moldova karşısında alınan 4-0'lık galibiyetin ardından grupta puan durumu da belli oldu. Fransa, Andorra'yı yenerek ay yıldızlı ekibimiz gibi 15 puana yükselirken, Arnavutluk sahasında İzlanda'yı 4-2 yenince bizim için önemli bir avantaj ele geçmiş oldu. Bu sonuçla İzlanda 12 puanda kaldı.

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UEFA resmi puan durumunu açıkladı! Türkiye grup lideri oldu!

İşte alınan sonuçların ardından gruplarda puan durumları...

(Görseller 'nın resmi internet sitesinden alınmıştır)

UEFA resmi puan durumunu açıkladı! Türkiye grup lideri oldu!
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UEFA resmi puan durumunu açıkladı! Türkiye grup lideri oldu!
UEFA resmi puan durumunu açıkladı! Türkiye grup lideri oldu!
UEFA resmi puan durumunu açıkladı! Türkiye grup lideri oldu!
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