UEFA resmi puan durumunu açıkladı! Türkiye grup lideri oldu!

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda mücadele eden Türkiye, 6. maçında deplasmanda Moldova'yı deplasmanda 4-0 yenerek grupta çok önemli bir avantaj elde etti. İlk 6 maçta 5 galibiyet 1 yenilgi alan A Milli Takımımız, Fransa ile birlikte liderlik mücadelesi veriyor.

Moldova karşısında alınan 4-0'lık galibiyetin ardından grupta puan durumu da belli oldu. Fransa, Andorra'yı yenerek ay yıldızlı ekibimiz gibi 15 puana yükselirken, Arnavutluk sahasında İzlanda'yı 4-2 yenince bizim için önemli bir avantaj ele geçmiş oldu. Bu sonuçla İzlanda 12 puanda kaldı.