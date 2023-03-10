ÜLKE PUANI SON DAKİKA 2023: İşte sıralamada Türkiye'nin yeni yeri! Ülke puanı sıralaması ile Türkiye ülke puanı kaç, kaçıncı sırada, değişti mi?

Avrupa'da ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor, 9 Mart 2023 Perşembe akşamı Konferans Ligi ve Avrupa Ligi'nde son 16 turu maçlarına çıktı.

İspanyol temsilcisi Sevilla ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Belçika deplasmanında Gent ile karşılaşan Başakşehir ise sahadan 1-1 beraberlikle ayrılarak turu İstanbul'a bıraktı. Ligdeki diğer temsilcimiz Sivasspor, İtalyanların güçlü ekibi Fiorentina ile oynadığı zorlu karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Avrupa kupalarında mücadele eden 3 takımımız da geceyi galibiyet alamadan kapattı.