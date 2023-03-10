ÜLKE PUANI SON DAKİKA 2023: İşte sıralamada Türkiye'nin yeni yeri! Ülke puanı sıralaması ile Türkiye ülke puanı kaç, kaçıncı sırada, değişti mi?

UEFA ülke puanı sıralaması son dakika gelişmeleri futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Puan sıralamasında Türkiye için dün akşam önemli bir gece oldu. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor, son 16 turu maçlarında sahaya çıktı. Sivasspor, Fiorentina'ya 1-0 mağlup olurken, Başakşehir, Gent ile 1-1 berabere kaldı. Sevilla ile mücadele eden Fenerbahçe ise sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Takımlarımızın aldığı sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Peki, Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı oldu? İşte 2023 Güncel UEFA ülke puanı sıralaması ve Türkiye'nin yeni yeri...