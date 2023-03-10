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Haberler Galeri ÜLKE PUANI SON DAKİKA 2023: İşte sıralamada Türkiye'nin yeni yeri! Ülke puanı sıralaması ile Türkiye ülke puanı kaç, kaçıncı sırada, değişti mi?
Giriş Tarihi: 10.03.2023 09:50 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 09:50

ÜLKE PUANI SON DAKİKA 2023: İşte sıralamada Türkiye'nin yeni yeri! Ülke puanı sıralaması ile Türkiye ülke puanı kaç, kaçıncı sırada, değişti mi?

UEFA ülke puanı sıralaması son dakika gelişmeleri futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Puan sıralamasında Türkiye için dün akşam önemli bir gece oldu. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor, son 16 turu maçlarında sahaya çıktı. Sivasspor, Fiorentina'ya 1-0 mağlup olurken, Başakşehir, Gent ile 1-1 berabere kaldı. Sevilla ile mücadele eden Fenerbahçe ise sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Takımlarımızın aldığı sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Peki, Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı oldu? İşte 2023 Güncel UEFA ülke puanı sıralaması ve Türkiye'nin yeni yeri...

ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DAKİKA 2023: İşte Türkiye’nin yeni yeri! Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sıraya yükseldi?

UEFA ülke puanı sıralaması son durum futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda İspanya temsilcisi Sevilla'ya 2-0 mağlup oldu. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Medipol Başakşehir Gent ile 1-1 berabere kaldı. Ligdeki diğer temsilcimiz Sivasspor ise deplasmanda Fiorentina'ya 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçların ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri merak konusu oldu. Peki, UEFA Avrupa maçları sonrası Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı oldu? İşte, 2023 Güncel UEFA ülke puanı sıralaması ve Türkiye'nin yeni konumu…

ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DAKİKA 2023: İşte Türkiye’nin yeni yeri! Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sıraya yükseldi?

Avrupa'da ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor, 9 Mart 2023 Perşembe akşamı Konferans Ligi ve Avrupa Ligi'nde son 16 turu maçlarına çıktı.

İspanyol temsilcisi Sevilla ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Belçika deplasmanında Gent ile karşılaşan Başakşehir ise sahadan 1-1 beraberlikle ayrılarak turu İstanbul'a bıraktı. Ligdeki diğer temsilcimiz Sivasspor, İtalyanların güçlü ekibi Fiorentina ile oynadığı zorlu karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Avrupa kupalarında mücadele eden 3 takımımız da geceyi galibiyet alamadan kapattı.

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ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DAKİKA 2023: İşte Türkiye’nin yeni yeri! Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sıraya yükseldi?

İŞTE ÜLKE PUANI GÜNCEL SIRALAMASI

1. İNGİLTERE - 105,141

2. İSPANYA - 90,141

3. ALMANYA - 81,356

ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DAKİKA 2023: İşte Türkiye’nin yeni yeri! Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sıraya yükseldi?

4. İTALYA - 75,497

5. FRANSA - 60,664

6. HOLLANDA - 57,700

ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DAKİKA 2023: İşte Türkiye’nin yeni yeri! Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sıraya yükseldi?

7. PORTEKİZ - 55,382

8. BELÇİKA - 40,000

9. İSKOÇYA - 36,400

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