Giriş Tarihi: 08.02.2024 10:11
Güncelleme Tarihi: 08.02.2024
10:11
UEFA Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Uluslar Ligi Türkiye'nin muhtemel rakipleri
UEFA Uluslar Ligi kura çekimi gerçekleşiyor. 2024-2025 sezonunda A Milli takımın da yer aldığı sezon için yapılacak kura çekilişi canlı yayın ile takip edilecek. Toplamda 54 takımın mücadele ettiği ligde Türkiye B ligi içerisinde yer alıyor ve burada 4 farklı torba bulunuyor. Uluslar Ligi kurası ile Türkiye'nin rakipleri belli oluyor. Taraftarlar ekran başında. Peki; UEFA Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mili takımın muhtemel rakipleri...