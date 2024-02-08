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Giriş Tarihi: 08.02.2024 10:11 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024 10:11

UEFA Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Uluslar Ligi Türkiye'nin muhtemel rakipleri

UEFA Uluslar Ligi kura çekimi gerçekleşiyor. 2024-2025 sezonunda A Milli takımın da yer aldığı sezon için yapılacak kura çekilişi canlı yayın ile takip edilecek. Toplamda 54 takımın mücadele ettiği ligde Türkiye B ligi içerisinde yer alıyor ve burada 4 farklı torba bulunuyor. Uluslar Ligi kurası ile Türkiye'nin rakipleri belli oluyor. Taraftarlar ekran başında. Peki; UEFA Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mili takımın muhtemel rakipleri...

UEFA Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Uluslar Ligi Türkiye’nin muhtemel rakipleri

UEFA Uluslar Ligi maçları için geri sayım sürerken Türkiye'nin muhtemel rakipleri gündemde. Kura çekilişi ardından oluşacak maç takvimi ile Eylül ayında oynanacak karşılaşmalar beklenecek. UEFA Uluslar Ligi kura çekimi canlı izle ekranı başında yerler alındı. A, B, C, D liglerinin yer aldığı sistemde A Milli Takım B liginde mücadele edecek. Peki; 2024-2025 UEFA Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, kuraya dair merak edilenler...

UEFA Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Uluslar Ligi Türkiye’nin muhtemel rakipleri

UEFA ULUSLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

2024-2025 UEFA Uluslar Ligi kura çekimi Fransa Paris'te 8 Şubat Perşembe günü çekilecek. Kura çekilişi Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.

Maison de la Mutualité Konferans Merkezi'nde gerçekleşecek kuralarda torbalar şöyle:

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UEFA Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Uluslar Ligi Türkiye’nin muhtemel rakipleri

TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Geçtiğimiz sezonlarde elde edilen puanlara göre liglere ayrılan takımlar bu sene de A, B, C, D liglerinde yer alacak. İlk üç ligde 16 takım 4'erli 4 ayrı grupta mücadele ederken D liginde 3'erli 2 grup şeklinde konumlanacak.

Türkiye B liginde mücadele ediyor. A Milli Takım kendi liginde 4. torbadan kuraya girecek:

UEFA Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Uluslar Ligi Türkiye’nin muhtemel rakipleri

1. Torba: Avusturya, Çekya, İngiltere, Galler

2. Torba: Finlandiya, Ukrayna, İzlanda, Norveç

3. Torba: Slovenya, İrlanda, Arnavutluk, Karadağ

4. Torba: Gürcistan, Yunanistan, Türkiye, Kazakistan.

UEFA Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Uluslar Ligi Türkiye’nin muhtemel rakipleri

UEFA ULUSLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

Heyecanlı kura çekimi TRT Spor ekranlarından canlı takip edilecek:

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor/

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