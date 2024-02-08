UEFA Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Uluslar Ligi Türkiye’nin muhtemel rakipleri

UEFA Uluslar Ligi maçları için geri sayım sürerken Türkiye'nin muhtemel rakipleri gündemde. Kura çekilişi ardından oluşacak maç takvimi ile Eylül ayında oynanacak karşılaşmalar beklenecek. UEFA Uluslar Ligi kura çekimi canlı izle ekranı başında yerler alındı. A, B, C, D liglerinin yer aldığı sistemde A Milli Takım B liginde mücadele edecek. Peki; 2024-2025 UEFA Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, kuraya dair merak edilenler...