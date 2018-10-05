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'dan şok kararı

, Finansal Fair Play konusunda yeni bir döneme daha başlıyor.

Giriş Tarihi: 05.10.2018 15:55 Güncelleme Tarihi: 05.10.2018 16:03
UEFA'dan şok Galatasaray kararı

'nın Yargı Birimi, 'ın Finansal Fair Play konusundaki anlaşmasının yeniden incelenmesine karar verdi.

UEFA'dan şok Galatasaray kararı

Yapılan resmi açıklamada, Finansal Kontrol Kurulu'na gerekli yazı iletildi.

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UEFA'dan şok Galatasaray kararı

'nın resmi sitesinden bugün yapılan açıklamada, UEFA yargı birimi tarafından sarı-kırmızılılarla yapılan anlaşmanın yeniden incelenmesi istendi.

UEFA'dan şok Galatasaray kararı

'nın Finansal Kontrol Kurulu'na gönderilen yazıda, ile gerçekleştiren başa baş anlaşmasının incelendiği ve yeniden gözden geçirilmesinin talep edildiği kaydedildi.

UEFA'dan şok Galatasaray kararı

Yeniden gözden geçilerek bu anlaşma süresince ise 13 Haziran 2018 tarihinde yapılan anlaşmanın şartları devam edecek.

UEFA'dan şok Galatasaray kararı

Yeniden inceleme süresi Finansal Kontrol Kurulu tarafından tamamlanınca yeni bir karar verilecek.

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