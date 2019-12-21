UFO tarafından kaçırıldığını iddia etti! Maradona'dan ilginç röportaj...
UFO tarafından kaçırıldığını iddia etti! Maradona'dan ilginç röportaj...
Efsane futbol insanı Maradona'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Verdiği röportajda sorulan sorulara samimi cevaplar veren Maradona, uyuşturucu bağımlılığını en büyük hatalardan biri olarak gösterdi. Özellikle de isminin karıştığı ilginç olaylar nedeni ile manşetlerde kendine yer bulan Maradona bu sever dünya basınını yine sarsacak bir açıklamada bulundu. Maradona, kendisini UFO'ların kaçırdığını iddia etti!
Giriş Tarihi: 21.12.2019
16:48
Güncelleme Tarihi: 21.12.2019
16:54
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