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  • UFO tarafından kaçırıldığını iddia etti! Maradona'dan ilginç röportaj...

tarafından kaçırıldığını iddia etti! 'dan ilginç röportaj...

Efsane futbol insanı 'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Verdiği röportajda sorulan sorulara samimi cevaplar veren Maradona, uyuşturucu bağımlılığını en büyük hatalardan biri olarak gösterdi. Özellikle de isminin karıştığı ilginç olaylar nedeni ile manşetlerde kendine yer bulan Maradona bu sever dünya basınını yine sarsacak bir açıklamada bulundu. Maradona, kendisini 'ların kaçırdığını iddia etti!

Giriş Tarihi: 21.12.2019 16:48 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019 16:54
UFO tarafından kaçırıldığını iddia etti! Maradona'dan ilginç röportaj...

Arjantin futbolunun yaşayan efsanesi Diego Armando , yine çok konuşulacak bir röportaja imza attı.

UFO tarafından kaçırıldığını iddia etti! Maradona'dan ilginç röportaj...

Zaman zaman isminin karıştığı sıradışı olaylar ve marjinal açıklamalarıyla manşetleri süsleyen , ilk kez böylesine iddialarda bulundu.

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UFO tarafından kaçırıldığını iddia etti! Maradona'dan ilginç röportaj...

Arjantin'de yayın yapan TyC Sports isimli ünlü spor kanalına konuşan , 'larla ilgili söyledikleriyle futbolseverlerin ağzını açık bıraktı.

UFO tarafından kaçırıldığını iddia etti! Maradona'dan ilginç röportaj...

59 yaşındaki efsane, 'lara inanıp inanmadığına dair sorulan soruya kimsenin beklemediği bir cevap verdi.

UFO tarafından kaçırıldığını iddia etti! Maradona'dan ilginç röportaj...

, zamanında tarafından kaçırıldığını ve 3 gün evinden uzak kaldığını söyledi.

UFO tarafından kaçırıldığını iddia etti! Maradona'dan ilginç röportaj...

"Bir keresinde birkaç içkiden sonra 3 gün eve gitmemiştim. Ortadan kaybolmuştum."

UFO tarafından kaçırıldığını iddia etti! Maradona'dan ilginç röportaj...

"Daha sonra eve bırakıldım ve 'ların beni kaçırdığı söylendi."

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