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: Tek kulvarcılık!

SABAH Gazetesi Spor Servisi Dış Haberler Sorumlusu bugünkü yazısında, Hatayspor - maçını değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 25.01.2019 11:50 Güncelleme Tarihi: 25.01.2019 11:53
Uğur Karakullukçu: Tek kulvarcılık!

Süper Lig lideri Başakşehir yedeklerle çıktığı Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında, 1.Lig takımı Hatayspor karşısında varlık gösteremedi.

Uğur Karakullukçu: Tek kulvarcılık!

İlk maçta 1-0 yenilen Güney ekibi, çeyrek finali 4-1'lik farklı bir skorla aldı.

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Uğur Karakullukçu: Tek kulvarcılık!

SABAH Gazetesi Spor Servisi Dış Haberler Sorumlusu Uğur Karakullukçu, karşılaşmayı ve Süper Lig'in lideri 'in "tek kulvarcı" anlayışını kaleme aldı.

Uğur Karakullukçu: Tek kulvarcılık!

İşte Uğur Karakullukçu'nun yazısı...

Uğur Karakullukçu: Tek kulvarcılık!

Süper Lig'de 18 haftada 10 gol yemiş, yakın tarihin en iyi savunma takımı Başakşehir'in turu ciddiye alsa 4 gol yemeyeceğini öngörmek zor değil...

Uğur Karakullukçu: Tek kulvarcılık!

Hatayspor çok iyi futbol oynadı ancak gardını indirmiş Başakşehir'in eleştiriyi hak ettiği de ortada.

Uğur Karakullukçu: Tek kulvarcılık!

Geçen sezonki şampiyonluğunu kaçırma nedeni olarak "Şampiyonlar Ligi elemesi için rotasyon yapıp Karabük'e yenilmek" olarak gören Başakşehir'in o günden bu yana "tek hedef, tek kulvar" anlayışıyla hem kupa hem de Avrupa maçlarına farklı bir mantaliteyle çıkması artık farklı boyutlara ulaştı.

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