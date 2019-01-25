Uğur Karakullukçu: Tek kulvarcılık!

SABAH Gazetesi Spor Servisi Dış Haberler Sorumlusu Uğur Karakullukçu bugünkü yazısında, Hatayspor - Medipol Başakşehir maçını değerlendirdi. Süper Lig lideri Başakşehir yedeklerle çıktığı Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında, 1.Lig takımı Hatayspor karşısında varlık gösteremedi. İlk maçta 1-0 yenilen Güney ekibi, çeyrek finali 4-1'lik farklı bir skorla aldı. SABAH Gazetesi Spor Servisi Dış Haberler Sorumlusu Uğur Karakullukçu, karşılaşmayı ve Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir'in 'tek kulvarcı' anlayışını kaleme aldı. İşte Uğur Karakullukçu'nun yazısı... Süper Lig'de 18 haftada 10 gol yemiş, yakın tarihin en iyi savunma takımı Başakşehir'in turu ciddiye alsa 4 gol yemeyeceğini öngörmek zor değil... Hatayspor çok iyi futbol oynadı ancak gardını indirmiş Başakşehir'in eleştiriyi hak ettiği de ortada. Geçen sezonki şampiyonluğunu kaçırma nedeni olarak 'Şampiyonlar Ligi elemesi için rotasyon yapıp Karabük'e yenilmek' olarak gören Başakşehir'in o günden bu yana 'tek hedef, tek kulvar' anlayışıyla hem kupa hem de Avrupa maçlarına farklı bir mantaliteyle çıkması artık farklı boyutlara ulaştı.