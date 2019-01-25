Uğur Karakullukçu: Tek kulvarcılık!

Geçen sezonki şampiyonluğunu kaçırma nedeni olarak "Şampiyonlar Ligi elemesi için rotasyon yapıp Karabük'e yenilmek" olarak gören Başakşehir'in o günden bu yana "tek hedef, tek kulvar" anlayışıyla hem kupa hem de Avrupa maçlarına farklı bir mantaliteyle çıkması artık farklı boyutlara ulaştı.