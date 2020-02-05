Uğurcan Çakır'la ilgili flaş gerçeği eski hocası açıkladı! "Galatasaray..."

'Beni neden kalecilik için seçtin' diye sordu. 'Ellerin uzun, neredeyse dizlerine değiyor. Ellerin büyük, belin ince, ayak bileklerin ince, bunlar senin için avantaj. Belinin ince olması reflekslerin için iyi. Bir de ortada oynamışsın, çok tekniksin' dedim.