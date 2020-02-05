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  • Uğurcan Çakır'la ilgili flaş gerçeği eski hocası açıkladı! "Galatasaray..."

'la ilgili flaş gerçeği eski hocası açıkladı! "..."

Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, gösterdiği performansla tarflı tarafsız herkesin takdirini toplamaya devam ediyor. Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği karşılaşmada yaptığı 8 kurtarışla parmak ısırtan Uğurcan Çakır ile ilgili son açıklama eski hocası Nizamettin Arslan'dan geldi. Aslan Uğurcan'la ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o sözler ve Galatasaray detayı...

Giriş Tarihi: 05.02.2020 14:04 Güncelleme Tarihi: 05.02.2020 14:05
Uğurcan Çakır'la ilgili flaş gerçeği eski hocası açıkladı! Galatasaray...

forması giyen başarılı kaleci 'ı keşfeden hocası Nizamettin Arslan, özel bir programda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Uğurcan Çakır'la ilgili flaş gerçeği eski hocası açıkladı! Galatasaray...

Genç file bekçisinin kariyerinin başlarında orta saha oynadığını ancak fiziğinin müsait olması sebebiyle kaleciliğe yönlendirdiğini anlatan Arslan, Uğurcan'ın 'ın kapısından döndüğünü de ifade etti.

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Uğurcan Çakır'la ilgili flaş gerçeği eski hocası açıkladı! Galatasaray...

Nizamettin Arslan, Uğurcan'ın gelişimini tamamladıktan sonra ailesiyle görüşüp Anadolu kulüplerine gitmesi yönünde tavsiye verdiğini ve aynı dönemde 'ın genç eldiveni boyu kısa olduğu için istemediğini söyledi.

Uğurcan Çakır'la ilgili flaş gerçeği eski hocası açıkladı! Galatasaray...

Nizamettin Arslan'dan Galatasaray ve Uğurcan Çakır hakkındaki açıklamaları şu şekilde:

Kaleciliğe niyeti yoktu. Halı sahada seyrettim, büyüklerle oynuyordu. Anatomisi çok iyiydi, kalecilik için. Babasını çağırdım. 'Kaleye geçmek istemiyor, orta sahada oynamak istiyor' dedi.

Uğurcan Çakır'la ilgili flaş gerçeği eski hocası açıkladı! Galatasaray...

Çekmeköy'de orta saha, libero oynuyordu. 'Sen onu getir, ben onu kaleci yaparım' dedim. En az 1-1,5 sene çalıştık, nasıl yatacağı kalkacağıyla ilgili. Sonra CD'ler verdim kalecilikle ilgili.

Uğurcan Çakır'la ilgili flaş gerçeği eski hocası açıkladı! Galatasaray...

'Beni neden kalecilik için seçtin' diye sordu. 'Ellerin uzun, neredeyse dizlerine değiyor. Ellerin büyük, belin ince, ayak bileklerin ince, bunlar senin için avantaj. Belinin ince olması reflekslerin için iyi. Bir de ortada oynamışsın, çok tekniksin' dedim.

Uğurcan Çakır'la ilgili flaş gerçeği eski hocası açıkladı! Galatasaray...

Bir kalecide daha ne olur? Velinimet... 'Seni kaleci yapacağım' dedim. İki sene çalıştırdım, babasını çağırdım. 'Bu çocuk artık beni aştı. Profesyonel kulüplere götür ama İstanbul kulüplerine götürme. Onların geleceği yok, oyuncuların hakkını vermiyorlar. Anadolu kulüplerine ver' dedim.

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