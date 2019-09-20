Ülke puanı klasmanında Türkiye için kritik sezon

Süper Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi için ön eleme tehlikesiyle karşı karşıya... Uzun bir süredir 10. sırada yer alan Türkiye, Hollanda'nın hızlı yükselişiyle 11. sıraya geriledi... Peki şimdi ne olacak? İşte olasılıklar...
Giriş Tarihi: 20.09.2019
14:03
Güncelleme Tarihi: 20.09.2019
14:21
Futbolda ülkelerin Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısını ve bu takımların hangi turdan organizasyonlara başlayacağını belirleyen
ülke puanı klasmanında Türkiye adına kritik bir sezon yaşanıyor.
Uzunca bir süredir 10. sırada bulunan ve Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderebilmek adına sınırda yer alan Türkiye, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçlarının ardından 11. sıraya geriledi.
Yeni Malatyaspor'un elemelerde Avrupa'ya veda etmesinin ardından grup maçlarına katılan dört Türk takımı, ilk hafta maçlarından sadece bir beraberlik çıkarabildi.
Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılan Galatasaray, Club Brugge ile berabere kalırken, UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan takımlardan Trabzonspor Getafe'ye, Beşiktaş, Slovan Bratislava'ya, Medipol Başakşehir de Roma'ya mağlup olmaktan kurtulamadı.
Buna karşın sezona 12. sırada başlayan Hollanda, ön eleme turlarından itibaren Ajax, PSV Eindhoven, Feyenoord ve Az Alkmaar'ın aldığı puanlarla hızla yükselmeye başlarken, önce Avusturya'yı ardından Türkiye'yi geçmeyi başardı.
Ülke puanı klasmanında an itibarıyla ilk 15 ülke şöyle sıralanıyor...
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT KATILIM İÇİN KRİTİK EŞİK 10. SIRA
Geçen sezon değişen kurala göre klasmanda ilk dört ülke, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne dörder takım gönderiyor.