Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Ülke puanı klasmanında Türkiye için kritik sezon

klasmanında Türkiye için kritik sezon

Süper Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi için ön eleme tehlikesiyle karşı karşıya... Uzun bir süredir 10. sırada yer alan Türkiye, Hollanda'nın hızlı yükselişiyle 11. sıraya geriledi... Peki şimdi ne olacak? İşte olasılıklar...

AA Spor galerileri
Giriş Tarihi: 20.09.2019 14:03 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019 14:21
Ülke puanı klasmanında Türkiye için kritik sezon

Futbolda ülkelerin Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısını ve bu takımların hangi turdan organizasyonlara başlayacağını belirleyen klasmanında Türkiye adına kritik bir sezon yaşanıyor.

Ülke puanı klasmanında Türkiye için kritik sezon

Uzunca bir süredir 10. sırada bulunan ve Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderebilmek adına sınırda yer alan Türkiye, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçlarının ardından 11. sıraya geriledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ülke puanı klasmanında Türkiye için kritik sezon

Yeni Malatyaspor'un elemelerde Avrupa'ya veda etmesinin ardından grup maçlarına katılan dört Türk takımı, ilk hafta maçlarından sadece bir beraberlik çıkarabildi.

Ülke puanı klasmanında Türkiye için kritik sezon

Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılan Galatasaray, Club Brugge ile berabere kalırken, UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan takımlardan Trabzonspor Getafe'ye, Beşiktaş, Slovan Bratislava'ya, Medipol Başakşehir de Roma'ya mağlup olmaktan kurtulamadı.

Ülke puanı klasmanında Türkiye için kritik sezon

Buna karşın sezona 12. sırada başlayan Hollanda, ön eleme turlarından itibaren Ajax, PSV Eindhoven, Feyenoord ve Az Alkmaar'ın aldığı puanlarla hızla yükselmeye başlarken, önce Avusturya'yı ardından Türkiye'yi geçmeyi başardı.

Ülke puanı klasmanında Türkiye için kritik sezon

klasmanında an itibarıyla ilk 15 ülke şöyle sıralanıyor...

Ülke puanı klasmanında Türkiye için kritik sezon

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT KATILIM İÇİN KRİTİK EŞİK 10. SIRA

Geçen sezon değişen kurala göre klasmanda ilk dört ülke, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne dörder takım gönderiyor.

BİZE ULAŞIN