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  • Umut Nayir derbiden 3 saat önce ilk 11'de oynayacağını öğrenince...

derbiden 3 saat önce ilk 11'de oynayacağını öğrenince...

- maçında sürpriz bir şekilde ilk 11'de başlayan ve attığı golle siyah beyazlılara galibiyeti getiren 'in bu başarısının perde arkasında ise ilginç bir detay yatıyor.

OGÜN ŞAHİNOĞLU Spor
Giriş Tarihi: 29.10.2019 11:25 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019 11:33
Umut Nayir derbiden 3 saat önce ilk 11'de oynayacağını öğrenince...

derbisinde attığı şık golle 'ı krizden çekip çıkaran , siyah-beyazlıların kahramanı oldu.

Umut Nayir derbiden 3 saat önce ilk 11'de oynayacağını öğrenince...

İlk derbi heyecanında ortaya koyduğu performansla büyük beğeni toplayan 26 yaşındaki oyuncu, zor pozisyonda yaptığı kafa vuruşuyla zaferi getirirken taraftarları da coşturdu.

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Umut Nayir derbiden 3 saat önce ilk 11'de oynayacağını öğrenince...

Bu başarının perde arkasında ise ilginç bir detay yatıyor.

Umut Nayir derbiden 3 saat önce ilk 11'de oynayacağını öğrenince...

Umut, derbide oynayacağının haberini maçtan 3 saat önce yani 16.00'da aldı.

Umut Nayir derbiden 3 saat önce ilk 11'de oynayacağını öğrenince...

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın maç günü forvette kimi oynatacağı noktasında kararsız olduğu ve oyuncularına ilk 11'i saat 16.00'da yaptığı maç toplantısında açıkladığı belirtildi.

Umut Nayir derbiden 3 saat önce ilk 11'de oynayacağını öğrenince...

Bunun üzerine büyük sevinç yaşayan Umut, bu heyecanını hemen kardeşiyle paylaşıp "İlk 11'de oynuyorum" mesajını attı.

Umut Nayir derbiden 3 saat önce ilk 11'de oynayacağını öğrenince...

Çocukluğundan bu yana taraftarı olan Umut, siyah-beyazlı forma altında çıktığı ilk derbi maçında da golünü attı.

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