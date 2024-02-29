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Haberler Galeri Usta yazardan Beşiktaş için çarpıcı sözler: "Bu takım hayal kurdurtmaya başladı"
Giriş Tarihi: 29.02.2024 08:34 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 08:35

Usta yazardan Beşiktaş için çarpıcı sözler: "Bu takım hayal kurdurtmaya başladı"

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş, yarı finale yükseldi. Siyah-beyazlılar, yarı finalde MKE Ankaragücü'nün rakibi oldu. Beşiktaş'ın gollerini Salih Uçan ve Cenk Tosun kaydetti. SABAH Spor'un iki usta ismi Fatih Doğan ve Ali Gültiken karşılaşma sonrası Beşiktaş için çok çarpıcı sözler kaleme aldı.

Usta yazardan Beşiktaş için çarpıcı sözler: Bu takım hayal kurdurtmaya başladı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde konuk ettiği Konyaspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, yarı finale yükseldi. Beşiktaş'ın yarı finaldeki rakibi Fenerbahçe'yi kupadan eleyen MKE Ankaragücü oldu. Siyah-beyazlılara turu getiren golleri 32'nci dakikada Salih Uçan ve 58'inci dakikada Cenk Tosun kaydetti.

SABAH Spor'un usta kalemleri Ali Gültiken ve Fatih Doğan, dün oynanan karşılaşma hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu.

Usta yazardan Beşiktaş için çarpıcı sözler: Bu takım hayal kurdurtmaya başladı

ALİ GÜLTİKEN: "BEŞİKTAŞ TARAFTARIN HAYAL KURDURTMAYA BAŞLADI

Beşiktaş'ın artık isim isim yerine oturan kadrosu, taraftarına hayal kurdurtmaya başladı. Milli takımdan dönenlerle birlikte yeni transferlerin de adaptasyonuyla Beşiktaş, sahada artık ne yaptığını bilen bir takım haline geldi. Kupa maçları her zaman sürprizleri de beraberinde getirir. Konsantrasyon sorunu yaşadığınızda her zaman faturası ağır olur.

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Usta yazardan Beşiktaş için çarpıcı sözler: Bu takım hayal kurdurtmaya başladı

Rakip kim olursa olsun ciddiye almak gerekir. Beşiktaş olduğu yerin ve bulunduğu durumun farkında olarak bu maçı oynadı. Hem rakibini çok ciddiye aldı hem de maçın ilk dakikasından itibaren büyük takım felsefesi ile maçın bütün insiyatifini eline aldı. İhtiyacı olan skoru ve turu cebine koydu.

Usta yazardan Beşiktaş için çarpıcı sözler: Bu takım hayal kurdurtmaya başladı

"SAVUNMA BLOĞU NEFES ALDIRMADI"

Geçilen tur kadar oyuncuların bireysel performanslarının da istenilen düzeye gelmeye başladığını gördük. Masuaku, Necip, Svensson ve Colley'den oluşan savunma bloğu özellikle maçın ilk yarısında Konyaspor'a nefes aldırmadı.

Usta yazardan Beşiktaş için çarpıcı sözler: Bu takım hayal kurdurtmaya başladı

Orta alanda Fernandes, Salih ve Al-Musrati ile beraber oyun dengesi de yerine oturdu. Beşiktaş hem ataklarda hem de savunmada bu oyunculardan büyük destek aldı.

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