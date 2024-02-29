Giriş Tarihi: 29.02.2024 08:34
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
08:35
Usta yazardan Beşiktaş için çarpıcı sözler: "Bu takım hayal kurdurtmaya başladı"
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş, yarı finale yükseldi. Siyah-beyazlılar, yarı finalde MKE Ankaragücü'nün rakibi oldu. Beşiktaş'ın gollerini Salih Uçan ve Cenk Tosun kaydetti. SABAH Spor'un iki usta ismi Fatih Doğan ve Ali Gültiken karşılaşma sonrası Beşiktaş için çok çarpıcı sözler kaleme aldı.