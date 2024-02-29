Usta yazardan Beşiktaş için çarpıcı sözler: "Bu takım hayal kurdurtmaya başladı"

Rakip kim olursa olsun ciddiye almak gerekir. Beşiktaş olduğu yerin ve bulunduğu durumun farkında olarak bu maçı oynadı. Hem rakibini çok ciddiye aldı hem de maçın ilk dakikasından itibaren büyük takım felsefesi ile maçın bütün insiyatifini eline aldı. İhtiyacı olan skoru ve turu cebine koydu.