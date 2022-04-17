Vitoria Guimaraes’de Ricardo Quaresma krizi! Kadro dışı kaldı, hocasına isyan etti...

Son 2 sezondur Portekiz Ligi ekiplerinden Vitoria Guimaraes forması giyen Beşiktaş'ın eski yıldızı Ricardo Quaresma son 4 lig maçında oynamadı. 38 yaşındaki tecrübeli yıldız 3 maçta kadroya alınmazken, Porto maçını da yedek kulübesinde takip etti. Vitoria Guimaraes Teknik Direktörü Pepa, Paços Ferreira'yı 4-0 yendikleri maçın ardından Ricardo Quaresma'nın kadroda alınmamasıyla ilgili konuştu. Pepa, 'Ricardo Quaresma bir süredir takımdan uzaktı ve dün yedek kulübesinden katkı yapabilecek seviyede değildi. Bazı oyuncular kadro dışı olabilir' ifadelerini kullandı. 38 yaşındaki Portekizli yıldız Instagram hesabından hocasına yanıt verdi ve 'İnsanları memnun etmek için değişmeyeceğim' şeklinde bir paylaşım yaptı. Quaresma yaptığı paylaşımda, 'Takıma tebrikler. Galibiyetten dolayı çok mutluyum. Oynamasam da, teknik direktörün tercihi olmasam da taraftar ve takım için mutluyum.' 'Vitoria'ya geldiğim günden beri aynı arzuyla elimden geleni yapıyorum. Oyunun verdiği keyfi kaybetmeyeceğim, her gün antrenmandaki enerjim bunun kanıtı.' 'İnsanları memnun etmek için kişiliğimi değiştirmeyeceğim. Mutluysam gösteririm, mutsuzsam da. Ben böyleyim.' 'Kazandığım savaşların bir önemi yok, bazen 'kötü adam' ilan edilsem de her zaman bir yenisine odaklanıyorum. Oyun henüz bitmedi.' diye konuştu. Ricardo Quaresma bu sezon Vitoria Guimaraes formasıyla 21 maça çıkarken 1 gol, 1 asist katkısı verdi.