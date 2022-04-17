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Haberler Galeri Vitoria Guimaraes'de Ricardo Quaresma krizi! Kadro dışı kaldı, hocasına isyan etti...
Giriş Tarihi: 17.04.2022 19:34 Güncelleme Tarihi: 17.04.2022 19:37

Vitoria Guimaraes'de Ricardo Quaresma krizi! Kadro dışı kaldı, hocasına isyan etti...

Portekiz Ligi ekiplerinden Vitoria Guimaraes forması giyen Beşiktaş'ın eski yıldızı Ricardo Quaresma, takımında zor günler geçiriyor. 38 yaşındaki Portekizli yıldız, kadro dışı kalırken hocası Pepa'ya isyan etti.

Vitoria Guimaraes’de Ricardo Quaresma krizi! Kadro dışı kaldı, hocasına isyan etti...

Son 2 sezondur Portekiz Ligi ekiplerinden Vitoria Guimaraes forması giyen Beşiktaş'ın eski yıldızı Ricardo Quaresma son 4 lig maçında oynamadı. 38 yaşındaki tecrübeli yıldız 3 maçta kadroya alınmazken, Porto maçını da yedek kulübesinde takip etti.

Vitoria Guimaraes’de Ricardo Quaresma krizi! Kadro dışı kaldı, hocasına isyan etti...

Vitoria Guimaraes Teknik Direktörü Pepa, Paços Ferreira'yı 4-0 yendikleri maçın ardından Ricardo Quaresma'nın kadroda alınmamasıyla ilgili konuştu.

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Vitoria Guimaraes’de Ricardo Quaresma krizi! Kadro dışı kaldı, hocasına isyan etti...

Pepa, "Ricardo Quaresma bir süredir takımdan uzaktı ve dün yedek kulübesinden katkı yapabilecek seviyede değildi. Bazı oyuncular kadro dışı olabilir" ifadelerini kullandı.

Vitoria Guimaraes’de Ricardo Quaresma krizi! Kadro dışı kaldı, hocasına isyan etti...

38 yaşındaki Portekizli yıldız Instagram hesabından hocasına yanıt verdi ve "İnsanları memnun etmek için değişmeyeceğim" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Vitoria Guimaraes’de Ricardo Quaresma krizi! Kadro dışı kaldı, hocasına isyan etti...

Quaresma yaptığı paylaşımda, "Takıma tebrikler. Galibiyetten dolayı çok mutluyum. Oynamasam da, teknik direktörün tercihi olmasam da taraftar ve takım için mutluyum."

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