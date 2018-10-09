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'den 'a yanıt geldi

'de 'in kadro dışı kalması sonrası Başkan , tecrübeli kalecinin özür dilemesi gerektiğini söylemişti Volkan'dan Başkan Koç'a yanıt geldi.

Giriş Tarihi: 09.10.2018 09:24 Güncelleme Tarihi: 09.10.2018 09:33
Volkan Demirel'den Ali Koç'a yanıt geldi

Fenerbahçe'de kaptan Volkan Demirel'in kadro dışı kalmasının yankıları sürüyor.

Volkan Demirel'den Ali Koç'a yanıt geldi

Başkan , Başakşehir maçı öncesinde tecrübeli futbolcunun özür dilemesi halinde affedileceğini ifade etmişti.

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Volkan Demirel'den Ali Koç'a yanıt geldi

Ancak , ne için özür dileyeceğini bilmiyor.

Volkan Demirel'den Ali Koç'a yanıt geldi

Tecrübeli file bekçisi kendisine hâlâ bir tebligat ve gerekçe sunulmadığını belirtip neyle suçlandığını bilmediğini kaydetti.

Volkan Demirel'den Ali Koç'a yanıt geldi

Kaptan olarak her zaman takımı ve arkadaşlarını korumaya çalıştığını dile getiren tecrübeli file bekçisi, özrü gerektirecek hatalı bir davranışının olduğunu düşünmüyor.

Volkan Demirel'den Ali Koç'a yanıt geldi

'in kadro dışı kalmasındaki olayın ana sebebinin, yöneticilerden biriyle yaşamış olduğu tartışma olduğu belirtildi.

Volkan Demirel'den Ali Koç'a yanıt geldi

Tecrübeli file bekçisinin üst düzey bir yöneticiye "Ben senden daha iyi Fenerbahçeliyim" dediği ve bardağı taşıran son damlanın da bu olduğu ileri sürüldü. Bu ismin de Semih Özsoy olduğu belirtildi.

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