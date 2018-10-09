Volkan Demirel'den Ali Koç'a yanıt geldi

Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in kadro dışı kalması sonrası Başkan Ali Koç, tecrübeli kalecinin özür dilemesi gerektiğini söylemişti Volkan'dan Başkan Koç'a yanıt geldi. Fenerbahçe'de kaptan Volkan Demirel'in kadro dışı kalmasının yankıları sürüyor. Başkan Ali Koç, Başakşehir maçı öncesinde tecrübeli futbolcunun özür dilemesi halinde affedileceğini ifade etmişti. Ancak Volkan Demirel, ne için özür dileyeceğini bilmiyor. Tecrübeli file bekçisi kendisine hâlâ bir tebligat ve gerekçe sunulmadığını belirtip neyle suçlandığını bilmediğini kaydetti. Kaptan olarak her zaman takımı ve arkadaşlarını korumaya çalıştığını dile getiren tecrübeli file bekçisi, özrü gerektirecek hatalı bir davranışının olduğunu düşünmüyor. Volkan Demirel'in kadro dışı kalmasındaki olayın ana sebebinin, yöneticilerden biriyle yaşamış olduğu tartışma olduğu belirtildi. Tecrübeli file bekçisinin üst düzey bir yöneticiye 'Ben senden daha iyi Fenerbahçeliyim' dediği ve bardağı taşıran son damlanın da bu olduğu ileri sürüldü. Bu ismin de Semih Özsoy olduğu belirtildi.