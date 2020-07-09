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Yabancı kuralının ardından 'dan taarruzu! 8 bomba birden...

Türkiye Futbol Federasyonu yabancı sayısı ile iligili kararını verdi. Buna göre Süper Lig'in gelecek sezonunda takımlar 14 yabancı futbolcu ile anlaşabilecek. İlk 11'de ise en fazla 8 yabancı futbolcu yer alabilecek. Kural değişikliğinin ardından Süper lig ekipleri de transfer politikasında değişikliğe gitti. Birçok takım sezon sonunda sözleşmesi bitecek Türk futbolcuları kadrosuna katma kararı aldı. Galatasaray'da yabancı kuralının ardından sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Türk futbolcular yöneldi. İşte Cimbom'un transfer listesinde olan isimler...

Giriş Tarihi: 09.07.2020 20:24 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 20:34
Yabancı kuralının ardından Galatasaray'dan transfer taarruzu! 8 bomba birden...

'de yabancı kuralı belli oldu. Süper Lig'de önümüzdeki sezon takımlar kadrolarında 14 yabancı futbolcu bulundurabilecek. 14 futbolcudan 8'si ilk 11'de, 6'sı ise kulübede olacak.

Yabancı kuralının ardından Galatasaray'dan transfer taarruzu! 8 bomba birden...

Bir sonraki sezon ise yabancı sayısı 12'ye düşürülecek. 12 futbolcunun 7'si ilk 11'de, 5'i ise kulübede olacak.

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Yabancı kuralının ardından Galatasaray'dan transfer taarruzu! 8 bomba birden...

TÜRK FUTBOLCULARIN DEĞERİ ARTACAK

Bu kararın ardından gelecek sezon ilk 11'de en az 3 Türk futbolcu bulundurması gereken kulüpler çalışmalarına ise şimdiden başladı.

Yabancı kuralının ardından Galatasaray'dan transfer taarruzu! 8 bomba birden...

Ekonomik olarak zor günler geçiren ekipleri de sezon sonunda sözleşmesi bitecek ya da şuan boşta olan isimlere yönelme kararı aldı. Bu da Türk futbolcuların değerlerini artıracak.

Yabancı kuralının ardından Galatasaray'dan transfer taarruzu! 8 bomba birden...

GALATASARAY'DAN FLAŞ KARAR

Kadrosunda birçok yabancı futbolcu bulunduran , sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek olan yabancı futbolcuların çoğu ile sezon sonunda yollarını ayıracak. Kadroya Türk futbolcu dahil etmeyi planlayan sarı-kırmızılılarda transferini bitirme kararı aldığı iddia edildi.

Yabancı kuralının ardından Galatasaray'dan transfer taarruzu! 8 bomba birden...

Ayrıca Cimbom, Uruguaylı file bekçisi 'nın yokluğunda şuan boşta olan bir kaleciyi de gündemine aldı.

Yabancı kuralının ardından Galatasaray'dan transfer taarruzu! 8 bomba birden...

İşte sezon sonu kulüpsüz kalacak isimler ve 'ın listesinde olan 8 futbolcu:

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