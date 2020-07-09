Türkiye Futbol Federasyonu yabancı sayısı ile iligili kararını verdi. Buna göre Süper Lig'in gelecek sezonunda takımlar 14 yabancı futbolcu ile anlaşabilecek. İlk 11'de ise en fazla 8 yabancı futbolcu yer alabilecek. Kural değişikliğinin ardından Süper lig ekipleri de transfer politikasında değişikliğe gitti. Birçok takım sezon sonunda sözleşmesi bitecek Türk futbolcuları kadrosuna katma kararı aldı. Galatasaray'da yabancı kuralının ardından sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Türk futbolcular yöneldi. İşte Cimbom'un transfer listesinde olan isimler...