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Haberler Galeri Yapay zeka Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımı açıkladı: Manchester City, Real Madrid, Dortmund, PSG, Arsenal, Bayern...
Giriş Tarihi: 17.04.2024 15:35 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 15:35

Yapay zeka Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımı açıkladı: Manchester City, Real Madrid, Dortmund, PSG, Arsenal, Bayern...

Avrupa futbolunun en elit turnuvası olan Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı dün başlamıştı. Oynanan maçların ardından Dortmund, Atletico Madrid'i, PSG ise deplasmanda Barcelona'yı mağlup ederek yarı finalde eşleşen ilk takımlar oldu. Bugün oynanacak olan Manchester City-Real Madrid ve Bayern Münih-Arsenal maçlarından sonra diğer yarı final eşleşmesi belli olacak. Yapay zeka, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak olan takımı belirledi...

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Yapay zeka Şampiyonlar Ligi’ni kazanan takımı açıkladı: Manchester City, Real Madrid, Dortmund, PSG, Arsenal, Bayern...

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçları dün oynanan 2 mücadeleyle başladı. Nefes kesen 2 maçta toplamda 11 gol kaydedildi.

Yapay zeka Şampiyonlar Ligi’ni kazanan takımı açıkladı: Manchester City, Real Madrid, Dortmund, PSG, Arsenal, Bayern...

Yapay Zeka ChatGPT, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan son karşılaşmalar için flaş tahminlerde bulundu...

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Yapay zeka Şampiyonlar Ligi’ni kazanan takımı açıkladı: Manchester City, Real Madrid, Dortmund, PSG, Arsenal, Bayern...

BORUSSIA DORTMUND 3 DAKİKADA GERİ DÖNDÜ

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş müsabakasında Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund evinde İspanya La Liga temsilcisi Atletico Madrid'i konuk etti. Signal Iduna Park'ta oynanan karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetti.

Yapay zeka Şampiyonlar Ligi’ni kazanan takımı açıkladı: Manchester City, Real Madrid, Dortmund, PSG, Arsenal, Bayern...

Deplasmanda 2-1 yenik ayrıldığı ilk maçın rövanşında Borussia Dortmund, sahasında Atletico Madrid'i 4-2 ile geçerek toplamda 5-4'lük skorla adını yarı finale yazdırdı.

Yapay zeka Şampiyonlar Ligi’ni kazanan takımı açıkladı: Manchester City, Real Madrid, Dortmund, PSG, Arsenal, Bayern...

Borussia Dortmund'a turu getiren golleri 34'üncü dakikada Julian Brandt, 39'uncu dakikada Ian Maatsen, 71'inci dakikada Niclas Füllkburg ve 74'üncü dakikada Marcel Sabitzer kaydetti. Atletico Madrid'in golleri ise 49'uncu dakikada kendi kalesine Mats Hummels ve 64'üncü dakikada Angel Correa attı.

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