Yapay zeka Şampiyonlar Ligi’ni kazanan takımı açıkladı: Manchester City, Real Madrid, Dortmund, PSG, Arsenal, Bayern...

Borussia Dortmund'a turu getiren golleri 34'üncü dakikada Julian Brandt, 39'uncu dakikada Ian Maatsen, 71'inci dakikada Niclas Füllkburg ve 74'üncü dakikada Marcel Sabitzer kaydetti. Atletico Madrid'in golleri ise 49'uncu dakikada kendi kalesine Mats Hummels ve 64'üncü dakikada Angel Correa attı.