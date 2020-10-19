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'Yeni Ibrahimovic' Aslan oluyor!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Transfer çalışmalarına erkenden başlayan Galatasaray, orta saha ve defans takviyesi yapmayı düşünüyor. Ancak Sarı-kırmızılılar, forvete Falcao'nun yanına yeni Ibrahimoviç olarak nitelendirilen Danimarkalı genç yıldız adayını transfer etmek için harekete geçti. İşte detaylar...