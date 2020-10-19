Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Transfer çalışmalarına erkenden başlayan Galatasaray, orta saha ve defans takviyesi yapmayı düşünüyor. Ancak Sarı-kırmızılılar, forvete Falcao'nun yanına yeni Ibrahimoviç olarak nitelendirilen Danimarkalı genç yıldız adayını transfer etmek için harekete geçti. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 19.10.2020
13:33
Güncelleme Tarihi: 19.10.2020
13:54
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'Yeni Ibrahimovic' Aslan olacak!
Sezona hızlı bir giriş yaptıktan sonra
UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turunda veda eden, ligde de üst üste puan kayıpları yaşayan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
'Yeni Ibrahimovic' Aslan olacak!
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transfer döneminde yaptığı takviyelerle taraftarını memnun edemeyen Aslan, ocak ayında durumu tersine çevirmeyi planlıyor.
'Yeni Ibrahimovic' Aslan olacak!
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transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak isteyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, stoper ve orta sahanın yanı sıra forvet transferi için de arayışlarını hızlandırdı.
'Yeni Ibrahimovic' Aslan olacak!
Avrupa futbolunu yakından takip eden Terim'in yeni favorisi ise
Danimarka Milli Takımı…
'Yeni Ibrahimovic' Aslan olacak!
Avrupa'nın şu anda yükselen değeri olduğuna inanan tecrübeli teknik adam, özellikle çalışkanlık ve disiplinleri sayesinde
Danimarka'nın Avrupa Şampiyonası'nda ve Dünya Kupası'nda başarı kazanacağına inanıyor.
'Yeni Ibrahimovic' Aslan olacak!
Deneyimli çalıştırıcı bu yüzden
Danimarka'nın maçlarını sürekli takip ediyor.
'Yeni Ibrahimovic' Aslan olacak!
Nitekim
Danimarka son iki maçında önce İzlanda'yı (3-0) sonra da İngiltere'yi (1-0) deplasmanda yendi.