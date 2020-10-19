Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 'Yeni Ibrahimovic' Aslan oluyor!

'' Aslan oluyor!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Transfer çalışmalarına erkenden başlayan Galatasaray, orta saha ve defans takviyesi yapmayı düşünüyor. Ancak Sarı-kırmızılılar, forvete Falcao'nun yanına yeni Ibrahimoviç olarak nitelendirilen Danimarkalı genç yıldız adayını transfer etmek için harekete geçti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.10.2020 13:33 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 13:54
'Yeni Ibrahimovic' Aslan olacak!

'Yeni Ibrahimovic' Aslan olacak!

Sezona hızlı bir giriş yaptıktan sonra Avrupa Ligi'ne play-off turunda veda eden, ligde de üst üste puan kayıpları yaşayan 'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

'Yeni Ibrahimovic' Aslan olacak!

'Yeni Ibrahimovic' Aslan olacak!

Yaz döneminde yaptığı takviyelerle taraftarını memnun edemeyen Aslan, ocak ayında durumu tersine çevirmeyi planlıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
'Yeni Ibrahimovic' Aslan olacak!

'Yeni Ibrahimovic' Aslan olacak!

Ara döneminde kadrosunu güçlendirerek sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak isteyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör , stoper ve orta sahanın yanı sıra forvet transferi için de arayışlarını hızlandırdı.

'Yeni Ibrahimovic' Aslan olacak!

'Yeni Ibrahimovic' Aslan olacak!

Avrupa futbolunu yakından takip eden Terim'in yeni favorisi ise

'Yeni Ibrahimovic' Aslan olacak!

'Yeni Ibrahimovic' Aslan olacak!

Avrupa'nın şu anda yükselen değeri olduğuna inanan tecrübeli teknik adam, özellikle çalışkanlık ve disiplinleri sayesinde 'nın Avrupa Şampiyonası'nda ve 'nda başarı kazanacağına inanıyor.

'Yeni Ibrahimovic' Aslan olacak!

'Yeni Ibrahimovic' Aslan olacak!

Deneyimli çalıştırıcı bu yüzden 'nın maçlarını sürekli takip ediyor.

'Yeni Ibrahimovic' Aslan olacak!

'Yeni Ibrahimovic' Aslan olacak!

Nitekim son iki maçında önce İzlanda'yı (3-0) sonra da İngiltere'yi (1-0) deplasmanda yendi.

SON DAKİKA