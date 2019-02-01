Yeni transferlerin ardından Fenerbahçe 11'i nasıl olacak?

Ara transfer döneminin en hızlı takımlarından bir tranesi Fenerbahçe'ydi. Sarı lacivertli takım kadrosunu Sadık Çiftpınar, Victor Moses, Serdar Aziz, Tolgay Arslan ve Miha Zajc ile güçlendirdi. Fenerbahçe'de ayrıca Ersun Yanal'ın göreve gelmesiyle birlikte, kadro dışı bırakılmış olan Volkan Demirel ve Nabil Dirar da affedildi ve yeni transfer gibi kadroya dahil oldular.

Bu transferlerin ardından Fenerbahçe kadrosu bol alternatifli bir hale geldi. Şimdi akıllarda, Ersun Yanal'ın nasıl bir 11 seçeceği sorusu geldi. İşte alternetifli isimleriyle Fenerbahçe'nin yeni kadrosu...