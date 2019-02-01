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  • Yeni transferlerin ardından Fenerbahçe 11'i nasıl olacak?

Yeni transferlerin ardından 11'i nasıl olacak?

Ara döneminin en hızlı takımlarından bir tranesi 'ydi. Sarı lacivertli takım kadrosunu Sadık Çiftpınar, , , ve Miha Zajc ile güçlendirdi. Fenerbahçe'de ayrıca 'ın göreve gelmesiyle birlikte, kadro dışı bırakılmış olan ve Nabil Dirar da affedildi ve yeni transfer gibi kadroya dahil oldular.

Bu transferlerin ardından Fenerbahçe kadrosu bol alternatifli bir hale geldi. Şimdi akıllarda, Ersun Yanal'ın nasıl bir 11 seçeceği sorusu geldi. İşte alternetifli isimleriyle Fenerbahçe'nin yeni kadrosu...

Giriş Tarihi: 01.02.2019 11:44 Güncelleme Tarihi: 01.02.2019 11:49
Yeni transferlerin ardından Fenerbahçe 11'i nasıl olacak?

Volkan Demirel / Harun Tekin

Yeni transferlerin ardından Fenerbahçe 11'i nasıl olacak?

/ Harun Tekin

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Yeni transferlerin ardından Fenerbahçe 11'i nasıl olacak?

Mauricio Isla / Şener Özbayraklı

Yeni transferlerin ardından Fenerbahçe 11'i nasıl olacak?

Mauricio Isla / Şener Özbayraklı

Yeni transferlerin ardından Fenerbahçe 11'i nasıl olacak?

Serdar Aziz / Martin Skrtel

Yeni transferlerin ardından Fenerbahçe 11'i nasıl olacak?

/ Martin Skrtel

Yeni transferlerin ardından Fenerbahçe 11'i nasıl olacak?

Sadık Çiftpınar / Roman Neustadter

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