Yerel gazetelerden Trabzonspor'a sert sözler

Trabzon'un yerel gazeteleri, Süper Lig'in 27'nci haftasında Trabzonspor'un deplasmanda Galatasaray karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyeti 'hüsran' olarak yorumladı. Taka gazetesi, İstanbul'da hüsran, Zafer umuduyla Galatasaray karşısına çıkan Trabzonspor, hayal kırıklığı yaşattı ifadelerini kullandı. Günebakış gazetesi, Hüsran!, Kendin ettin, kendin buldun. Trabzonspor, hatalarının faturasını Galatasaray'a boyun eğerek ödedi yorumunu yaptı. Karadeniz gazetesi, Ruh gitti adı kaldı, Koskoca Trabzonspor'u ne hallere düşürdünüz başlıklarını kullandı. Sonnokta gazetesi, Arıza belli!, Çalımbay'ın hatalarına futbolcular da eşlik edince yenilgi kaçınılmaz oldu ifadelerine yer verdi ve Hırs yok, ruh yok, G.Saray karşısında aciz kaldık yorumunu yaptı. Kuzey Ekspres gazetesi ise Korkaklar kazanamaz! başlığıyla haberi okuyucularına aktardı.