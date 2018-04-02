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Yerel gazetelerden 'a sert sözler

Trabzon'un yerel gazeteleri, Süper Lig'in 27'nci haftasında Trabzonspor'un deplasmanda Galatasaray karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyeti 'hüsran' olarak yorumladı.

Giriş Tarihi: 02.04.2018 11:25 Güncelleme Tarihi: 02.04.2018 11:26
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Yerel gazetelerden 'a sert sözler
Yerel gazetelerden Trabzonspor'a sert sözler

Taka gazetesi, "İstanbul'da hüsran", "Zafer umuduyla Galatasaray karşısına çıkan Trabzonspor, hayal kırıklığı yaşattı" ifadelerini kullandı.

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Yerel gazetelerden 'a sert sözler
Yerel gazetelerden Trabzonspor'a sert sözler

Günebakış gazetesi, "Hüsran!", "Kendin ettin, kendin buldun. Trabzonspor, hatalarının faturasını Galatasaray'a boyun eğerek ödedi" yorumunu yaptı.

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Yerel gazetelerden 'a sert sözler
Yerel gazetelerden Trabzonspor'a sert sözler

Karadeniz gazetesi, "Ruh gitti adı kaldı", "Koskoca Trabzonspor'u ne hallere düşürdünüz" başlıklarını kullandı.

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Yerel gazetelerden 'a sert sözler
Yerel gazetelerden Trabzonspor'a sert sözler

Sonnokta gazetesi, "Arıza belli!", "Çalımbay'ın hatalarına futbolcular da eşlik edince yenilgi kaçınılmaz oldu" ifadelerine yer verdi ve "Hırs yok, ruh yok, G.Saray karşısında aciz kaldık" yorumunu yaptı.

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Yerel gazetelerden 'a sert sözler
Yerel gazetelerden Trabzonspor'a sert sözler

Kuzey Ekspres gazetesi ise "Korkaklar kazanamaz!" başlığıyla haberi okuyucularına aktardı.

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