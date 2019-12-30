Yıldız isim Fenerbahçe'ye veda etti! İşte ilk ayrılık

Fenerbahçe, ligin ilk yarısının son maçında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaştı. Sarı-lacivertliler sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Bu karşılaşma ile birlikte Fenerbahçeli bir yıldız da takıma veda etti. İşte Rize'de yaşananlar ve o ayrılık...
Giriş Tarihi: 30.12.2019
10:54
Güncelleme Tarihi: 30.12.2019
10:55
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Sarı lacivertliler, rakiplerinin kazandığı haftada Rize'de mutlak galibiyet hedefindeydi. Maçı izlemek için tribündeki yerini alan Ali Koç ise durum 1-1 olunca mücadeleyi ayakta izlemeye başladı.
Fenerbahçe'de maç sonu Semih Özsoy sert açıklamalar yaparken 'net penaltı' diye tanımladığı pozisyon 32. dakikada yaşandı. Isla'nın sağ kanattan ortasında Rizesporlu Abarhoun'la hava mücadelesine giren Muriqi, yerde kaldı.
Fenerbahçe'nin golcüsü bu pozisyonda rakibinin kendisini eliyle ittiği gerekçesiyle penaltı itirazında bulundu
'ALLAH'TAN HATAYI ÖRTTÜ'
Semih
, "Hakemler ne kritere göre atanıyor? Nelere bakılıyor? Kazandık bakalım hakeme maç verilecek mi? Allah'tan Özsoy o muhteşem golü birçok hatayı da örttü. O gol olmasaydı bugün başka şeyler konuşuyor olacaktık." ifadeleriyle Jailson'un yüklendi. MHK'ye
AHMET ÇAKAR: VAR DAVETİ DE GELMEDİ
Hakem Halil Umut Meler, oyun genelinde dört dörtlük maç yönetti ama öyle bir pozisyon var ki eğer
puan kaybetseydi büyük problem olurdu. Fenerbahçe
İlk yarıda Vedat
yapılan mutlak bir penaltı var. Arkadan omuzlarına basılarak açık bir şekilde yere düşürülüyor. Ama hakem çalmadı, VAR daveti de gelmedi Muriqi'e
Sarı lacivertliler Rize'den
32 metreden attığı füze ile üç puanla dönerken ligin ilk yarısını 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 31 puanda kapattı. Jailson'un