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  • Yıldız isim Fenerbahçe'ye veda etti! İşte ilk ayrılık

Yıldız isim 'ye etti! İşte ilk ayrılık

Fenerbahçe, ligin ilk yarısının son maçında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaştı. Sarı-lacivertliler sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Bu karşılaşma ile birlikte Fenerbahçeli bir yıldız da takıma veda etti. İşte Rize'de yaşananlar ve o ayrılık...

Giriş Tarihi: 30.12.2019 10:54 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 10:55
Yıldız isim Fenerbahçe'ye veda etti! İşte ilk ayrılık

Sarı lacivertliler, rakiplerinin kazandığı haftada Rize'de mutlak galibiyet hedefindeydi. Maçı izlemek için tribündeki yerini alan Ali Koç ise durum 1-1 olunca mücadeleyi ayakta izlemeye başladı.

Yıldız isim Fenerbahçe'ye veda etti! İşte ilk ayrılık

Fenerbahçe'de maç sonu Semih Özsoy sert açıklamalar yaparken 'net penaltı' diye tanımladığı pozisyon 32. dakikada yaşandı. Isla'nın sağ kanattan ortasında Rizesporlu Abarhoun'la hava mücadelesine giren Muriqi, yerde kaldı.

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Yıldız isim Fenerbahçe'ye veda etti! İşte ilk ayrılık

Fenerbahçe'nin golcüsü bu pozisyonda rakibinin kendisini eliyle ittiği gerekçesiyle penaltı itirazında bulundu

Yıldız isim Fenerbahçe'ye veda etti! İşte ilk ayrılık

'ALLAH'TAN HATAYI ÖRTTÜ'

Semih Özsoy, "Hakemler ne kritere göre atanıyor? Nelere bakılıyor? Kazandık bakalım hakeme maç verilecek mi? Allah'tan Jailson'un o muhteşem golü birçok hatayı da örttü. O gol olmasaydı bugün başka şeyler konuşuyor olacaktık." ifadeleriyle MHK'ye yüklendi.

Yıldız isim Fenerbahçe'ye veda etti! İşte ilk ayrılık

AHMET ÇAKAR: VAR DAVETİ DE GELMEDİ

Hakem Halil Umut Meler, oyun genelinde dört dörtlük maç yönetti ama öyle bir pozisyon var ki eğer Fenerbahçe puan kaybetseydi büyük problem olurdu.

Yıldız isim Fenerbahçe'ye veda etti! İşte ilk ayrılık

İlk yarıda Vedat Muriqi'e yapılan mutlak bir penaltı var. Arkadan omuzlarına basılarak açık bir şekilde yere düşürülüyor. Ama hakem çalmadı, VAR daveti de gelmedi

Yıldız isim Fenerbahçe'ye veda etti! İşte ilk ayrılık

Sarı lacivertliler Rize'den Jailson'un 32 metreden attığı füze ile üç puanla dönerken ligin ilk yarısını 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 31 puanda kapattı.

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