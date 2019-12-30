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Yıldız isim Fenerbahçe'ye veda etti! İşte ilk ayrılık

Yıldız isim Fenerbahçe'ye veda etti! İşte ilk ayrılık

Fenerbahçe, ligin ilk yarısının son maçında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaştı. Sarı-lacivertliler sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Bu karşılaşma ile birlikte Fenerbahçeli bir yıldız da takıma veda etti. İşte Rize'de yaşananlar ve o ayrılık...

Giriş Tarihi: 30.12.2019 10:54 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 10:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





