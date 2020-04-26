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Yıldız isim Galatasaray'dan ayrılıyor!

Galatasaray'da transfer çalışamaları devam ediyor. Süper Lig'de son 2 sezondur şampiyon olan ve corona virüsü öncesinde de şampiyonluk yarışının içinde bulunan sarı kırmızılı takımda gelecek kadar takımdan ayrılacak oyuncular da merakla bekleniyor. Son dakika haberine göre Galatasaray'ın yıldız ismini yeni takımı belli oldu. İşte detaylar...