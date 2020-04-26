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Yıldız isim 'dan ayrılıyor!

Galatasaray'da transfer çalışamaları devam ediyor. Süper Lig'de son 2 sezondur şampiyon olan ve corona virüsü öncesinde de şampiyonluk yarışının içinde bulunan sarı kırmızılı takımda gelecek kadar takımdan ayrılacak oyuncular da merakla bekleniyor. Son dakika haberine göre Galatasaray'ın yıldız ismini yeni takımı belli oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.04.2020 11:01 Güncelleme Tarihi: 26.04.2020 11:08
Yıldız isim Galatasaray'dan ayrılıyor!

Dünyada hayatı durma noktasına getiren corona virüsü salgını sonrası liglere ara verilmesinin ardından yaz dönemi için çalışmalarını sürdüren 'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Yıldız isim Galatasaray'dan ayrılıyor!

Covid-19 salgını sonrası maçların ertelenmesinin ardından diğer kulüpler gibi maddi sıkıntıya giren Cimbom'da gündem maddelerinden biriyse maaş indirimi...

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Yıldız isim Galatasaray'dan ayrılıyor!

Pandemi sonrası oyunculardan maaşlarında indirime gitmesini isteyen yönetimin çağrısına sadece kaptanlar ve Fernando Muslera'da olumlu yanıt gelmesi sarı-kırmızılılarda moralleri bozdu.

Yıldız isim Galatasaray'dan ayrılıyor!

Yönetimin önümüzdeki günlerde futbolculara maaş indirimiyle ilgili teklifini yineleyeceğini ve yine olumsuz dönüş alınması takdirde radikal kararlar alınacağı iddia edildi.

Yıldız isim Galatasaray'dan ayrılıyor!

Maaş indirimi konusunun ardından transferde somut adımlar atmaya başlayacak 'da teknik direktör ve yardımcılarının raporu doğrultusunda çalışmalar devam ediyor.

Yıldız isim Galatasaray'dan ayrılıyor!

Adı Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş, Erdoğan Yeşilyurt, , Oğulcan Çağlayan, Mario Balotelli ve Hulk gibi birçok isimle anılan sarı-kırmızılıları iç transferde de hareketli günler bekliyor.

Yıldız isim Galatasaray'dan ayrılıyor!

Yaz döneminde birçok oyuncusunu takımdan gönderme planları yapan ve sil baştan bir kadroyla yeni sezona başlaması beklenen Cimbom'da ayrılacak isimler netleşirken, yıldız oyuncunun yeni takımı da belli oldu. İşte sezonun sona ermesiyle birlikte 'dan ayrılacak isimler:

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