Yıldız isim Galatasaray'dan ayrılıyor!

Galatasaray'da transfer çalışamaları devam ediyor. Süper Lig'de son 2 sezondur şampiyon olan ve corona virüsü öncesinde de şampiyonluk yarışının içinde bulunan sarı kırmızılı takımda gelecek kadar takımdan ayrılacak oyuncular da merakla bekleniyor. Son dakika haberine göre Galatasaray'ın yıldız ismini yeni takımı belli oldu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 26.04.2020
11:01
Güncelleme Tarihi: 26.04.2020
11:08
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Dünyada hayatı durma noktasına getiren corona virüsü salgını sonrası liglere ara verilmesinin ardından yaz
transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Covid-19 salgını sonrası maçların ertelenmesinin ardından diğer kulüpler gibi maddi sıkıntıya giren
Cimbom'da gündem maddelerinden biriyse maaş indirimi...
sonrası oyunculardan maaşlarında indirime gitmesini isteyen yönetimin çağrısına sadece kaptanlar Pandemi Selçuk İnan ve Fernando olumlu yanıt gelmesi sarı-kırmızılılarda moralleri bozdu. Muslera'da
Yönetimin önümüzdeki günlerde futbolculara maaş indirimiyle ilgili teklifini yineleyeceğini ve yine olumsuz dönüş alınması takdirde radikal kararlar alınacağı iddia edildi.
Maaş indirimi konusunun ardından transferde somut adımlar atmaya başlayacak
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ve yardımcılarının raporu doğrultusunda çalışmalar devam ediyor.
Adı Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş, Erdoğan Yeşilyurt,
Hasan Ali Kaldırım, Çağlayan, Oğulcan Mario ve Balotelli gibi birçok isimle anılan sarı-kırmızılıları iç transferde de hareketli günler bekliyor. Hulk
Yaz
transfer döneminde birçok oyuncusunu takımdan gönderme planları yapan ve sil baştan bir kadroyla yeni sezona başlaması beklenen ayrılacak isimler netleşirken, yıldız oyuncunun yeni takımı da belli oldu. İşte sezonun sona ermesiyle birlikte Cimbom'da Galatasaray'dan ayrılacak isimler: