Yıldız isimden kötü haber! İşte Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir maçı ilk 11'i

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında lider Medipol Başakşehir'e konuk olacak Fenerbahçe'de; teknik direktör Ersun Yanal, dev maçın kadrosunu oluşturmaya başladı. İşte Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir karşısında muhtemel ilk 11'i. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışı ve kümede kalma mücadelesini yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi sarı lacivertlilere, yıldız oyuncusundan kötü haber gelirken teknik direktör Ersun Yanal, ilk 11'ini netleştirmeye başladı. Fenerbahçe, cumartesi günü oynayacağı Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Ersun Yanal, kritik maç öncesinde sahaya süreceği 11'i netleştirmeye başladı. Yanal'ın kafasındaki soru işaretlerinden bir tanesi sağ kanatta kimi oynatacağı yönünde. İkinci yarının formda isimlerinden Nabil Dirar'ın sakatlığı sürüyor. Faslı futbolcunun Başakşehir karşısında oynama ihtimali çok düşük. Bu yüzden 57 yaşındaki çalıştırıcı, turuncu lacivertliler ile karşılaşacağı maç öncesi planlarını Dirar'ın oynamaması ihtimali üzerine kurdu. Tecrübeli teknik adam, sağ kanadı Çaykur Rizespor maçında olduğu gibi Mauricio Isla ve Victor Moses ikilisine emanet edecek.