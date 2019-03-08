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Yıldız isimden kötü haber! İşte 'nin maçı ilk 11'i

'in 25. haftasında lider 'e konuk olacak 'de; teknik direktör , dev maçın kadrosunu oluşturmaya başladı. İşte Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir karşısında muhtemel ilk 11'i.

Giriş Tarihi: 08.03.2019 21:08 Güncelleme Tarihi: 08.03.2019 21:12
Yıldız isimden kötü haber! İşte Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir maçı ilk 11'i

, 'in 25. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışı ve kümede kalma mücadelesini yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi sarı lacivertlilere, yıldız oyuncusundan kötü haber gelirken teknik direktör , ilk 11'ini netleştirmeye başladı.

Yıldız isimden kötü haber! İşte Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir maçı ilk 11'i

, cumartesi günü oynayacağı karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor.

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Yıldız isimden kötü haber! İşte Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir maçı ilk 11'i

Teknik direktör , kritik maç öncesinde sahaya süreceği 11'i netleştirmeye başladı.

Yıldız isimden kötü haber! İşte Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir maçı ilk 11'i

Yanal'ın kafasındaki soru işaretlerinden bir tanesi sağ kanatta kimi oynatacağı yönünde.

Yıldız isimden kötü haber! İşte Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir maçı ilk 11'i

İkinci yarının formda isimlerinden Nabil Dirar'ın sakatlığı sürüyor. Faslı futbolcunun Başakşehir karşısında oynama ihtimali çok düşük.

Yıldız isimden kötü haber! İşte Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir maçı ilk 11'i

Bu yüzden 57 yaşındaki çalıştırıcı, turuncu lacivertliler ile karşılaşacağı maç öncesi planlarını Dirar'ın oynamaması ihtimali üzerine kurdu.

Yıldız isimden kötü haber! İşte Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir maçı ilk 11'i

Tecrübeli teknik adam, sağ kanadı Çaykur Rizespor maçında olduğu gibi Mauricio Isla ve ikilisine emanet edecek.

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