Yunanistan'da şike depremi!

Yunanistan'da Olympiakos ve Atrokitos takımlarının maçında bahis şikesi yapıldığı iddiası bir anda gündeme damga vurdu. Yunan gazetesi Ekathimerini'deki habere göre Olympiakos ile Atromitos kulüpleri, 2-1'lik skor üzerine bir anlaşma sağladı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 26.04.2020
10:41
Güncelleme Tarihi: 26.04.2020
10:44
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Yunanistan Ligi'nden Olympiakos ve Atromitos arasındaki maçta bahis şikesi olduğuna dair iddianame ortaya çıktı. Başkanlar, teknik adamlar, futbolcular dışında hakemler ve federasyonun da olayın içinde olması şok etti.
Yunanistan kulüpleri Olympiakos ve Atromitos, bahis şikesi yaptıkları iddiaları sonrası küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya...
Yunan gazetesi Ekathimerini'de yer alan habere göre; Olympiakos ile Atromitos kulüpleri, 2-1'lik skor üzerine bir anlaşma sağladı.
Bu anlaşma üzerine maç öncesi bahisler yapıldı ve gelir elde edildi.
FEDERASYON, ŞİKE YAPACAK HAKEMİ AYARLADI İki kulüpten yetkililer ve sporcular dışında Yunanistan Futbol Federasyonu eski başkanı Giorgos Sarris ve İkinci Başkan Aristidis Stathopoulos ile üç eski federasyon görevlisi de bu maçın hakemlerini bahse uygun şekilde ayarlamak ve bu maça atamaktan sorumlu olduğu bilgisi verildi.
KÜME DÜŞME TEHLİKESİ KAPIDA Yunanistan Futbol Federasyonu Disiplin Talimatnamesi'nin 27. maddesinde, "Bahis amacıyla ornigaze şekilde şike yapan kulüpler küme düşürülür." ifadelerinin yer aldığını hatırlatan gazete, aynı talimatnamenin 29. maddesinde ise, "Şikeye karışan kulüpler 3 milyon euro para cezası alır.