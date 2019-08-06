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, formasını giydi

'dan ayrılarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden 'e transfer olan , yeni takımının formasını giydi. Resmi açıklamaların bugün gelmesi bekleniyor.

Giriş Tarihi: 06.08.2019 08:42 Güncelleme Tarihi: 06.08.2019 08:46
Yusuf Yazıcı, Lille formasını giydi

'dan ayrılarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden 'e transfer olan , yeni takımının formasını giydi. Resmi açıklamaların bugün gelmesi bekleniyor.

Yusuf Yazıcı, Lille formasını giydi

'a veda ederek Fransa'nın yolunu tutan , formasını giydi.

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Yusuf Yazıcı, Lille formasını giydi

12 numaralı formasını sırtına geçiren Yusuf, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak 'Vira bismillah' notunu paylaştı.

Yusuf Yazıcı, Lille formasını giydi

'da 97 numaralı formayı giyiyordu. Trabzonspor'un transferi kısa süre içerisinde KAP'a açıklaması bekleniyor.

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