Giriş Tarihi: 15.03.2024 14:28
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
14:28
Ziraat Türkiye Kupası YARI FİNAL MAÇLARI ne zaman, tek mi, çift mi? İşte, Ziraat Türkiye Kupası yarı final eşleşmeleri...
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının tamamlanmasının ardından, yarı final maçları için geri sayım başladı. Tek maç usulüne göre yapılan karşılaşmalarda Galatasaray ve Fenerbahçe kupaya veda eden takımlar oldu. Peki, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman? 2023-2024 ZTK yarı final maçları tek mi, çift mi? İşte, yarı final eşleşmeleri...