Ziraat Türkiye Kupası YARI FİNAL MAÇLARI ne zaman, tek mi, çift mi? İşte, Ziraat Türkiye Kupası yarı final eşleşmeleri...

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yarı finalde Ankaragücü, Beşiktaş, Trabzonspor ve Karagümrük maçları oynanacak. Peki,Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman, tek mi, çift mi oynanacak? işte, ziraat türkiye kupası yarı final eşleşmeleri...