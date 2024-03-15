Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ziraat Türkiye Kupası YARI FİNAL MAÇLARI ne zaman, tek mi, çift mi? İşte, Ziraat Türkiye Kupası yarı final eşleşmeleri...
Giriş Tarihi: 15.03.2024 14:28 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 14:28

Ziraat Türkiye Kupası YARI FİNAL MAÇLARI ne zaman, tek mi, çift mi? İşte, Ziraat Türkiye Kupası yarı final eşleşmeleri...

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının tamamlanmasının ardından, yarı final maçları için geri sayım başladı. Tek maç usulüne göre yapılan karşılaşmalarda Galatasaray ve Fenerbahçe kupaya veda eden takımlar oldu. Peki, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman? 2023-2024 ZTK yarı final maçları tek mi, çift mi? İşte, yarı final eşleşmeleri...

Ziraat Türkiye Kupası YARI FİNAL MAÇLARI ne zaman, tek mi, çift mi? İşte, Ziraat Türkiye Kupası yarı final eşleşmeleri...

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yarı finalde Ankaragücü, Beşiktaş, Trabzonspor ve Karagümrük maçları oynanacak. Peki,Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman, tek mi, çift mi oynanacak? işte, ziraat türkiye kupası yarı final eşleşmeleri...

Ziraat Türkiye Kupası YARI FİNAL MAÇLARI ne zaman, tek mi, çift mi? İşte, Ziraat Türkiye Kupası yarı final eşleşmeleri...

ZTK YARI FİNAL TEK Mİ, ÇİFT Mİ?

Tek maç usulüne göre yapılan çeyrek finalin aksine yarı final müsabakaları çift maç usulüne göre oynanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ziraat Türkiye Kupası YARI FİNAL MAÇLARI ne zaman, tek mi, çift mi? İşte, Ziraat Türkiye Kupası yarı final eşleşmeleri...

ZTK YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı finalde Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor ise Fatih Karagümrük ile finale çıkma mücadelesi verecek.

Ziraat Türkiye Kupası YARI FİNAL MAÇLARI ne zaman, tek mi, çift mi? İşte, Ziraat Türkiye Kupası yarı final eşleşmeleri...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

ZTK'de çeyrel final karşılaşmaları 27-28-29 Şubat tarihlerinde düzenlendi. Adını yarı finale yazdıran dört takımın maç tarihleri ise henüz duyurulmadı. TFF tarafından yarı final tarihleri ilerleyen günlerde açıklanacak.

Ziraat Türkiye Kupası YARI FİNAL MAÇLARI ne zaman, tek mi, çift mi? İşte, Ziraat Türkiye Kupası yarı final eşleşmeleri...
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA