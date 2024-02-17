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Haberler Galeri ZTK ÇEYREK FİNAL PROGRAMI BELLİ! Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman, hangi kanalda? İşte, çeyrek final eşleşmeleri
Giriş Tarihi: 17.02.2024 14:14 Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 14:14

ZTK ÇEYREK FİNAL PROGRAMI BELLİ! Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman, hangi kanalda? İşte, çeyrek final eşleşmeleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, kura çekiminin ardından belli oldu. Kura çekimine Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir seri başı olarak katılırken TFF tarafından ZTK çeyrek final maç programı belli oldu. Mücadeleler tek maç usulüne gör oynanacak. 102 Şubat Pazartesi gerçekleştirilen kura çekiminden sonra çeyrek final karşılaşmaları için geri sayım başladı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman, hangi kanalda? İşte, çeyrek final eşleşmeleri

ZTK ÇEYREK FİNAL PROGRAMI BELLİ! Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman, hangi kanalda? İşte, çeyrek final eşleşmeleri

Türkiye Kupası heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Son 16 turu maçları 6-7-8 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Tek maç eleme usulüyle oynanacak çeyrek final müsabakalarında çeyrek final programı belli oldu. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman, hangi kanalda?

ZTK ÇEYREK FİNAL PROGRAMI BELLİ! Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman, hangi kanalda? İşte, çeyrek final eşleşmeleri

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Kura Çekimi 12 Şubat tarihinte saat 14.00'te kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti. Kura çekimine Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir seri başı olarak katıldı.

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ZTK ÇEYREK FİNAL PROGRAMI BELLİ! Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman, hangi kanalda? İşte, çeyrek final eşleşmeleri

ZTK ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmaları 27,28 ve 29 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Türkiye Kupası maçları A Spor ekranlarında yayınlanıyor.

ZTK ÇEYREK FİNAL PROGRAMI BELLİ! Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman, hangi kanalda? İşte, çeyrek final eşleşmeleri

27 Şubat Salı:

20.45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)

28 Şubat Çarşamba:

17.30 Trabzonspor-RAMS Başakşehir (Papara Park)

20.45 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tüpraş)

29 Şubat Perşembe:

20.45 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük (RAMS Park)

ZTK ÇEYREK FİNAL PROGRAMI BELLİ! Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman, hangi kanalda? İşte, çeyrek final eşleşmeleri

ZTK ÇEYREK FİNALE KALAN TAKIMLAR

Karagümrük

Galatasaray

Ankaragücü

Konyaspor

Başakşehir

Fenerbahçe

Trabzonspor

Beşiktaş

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