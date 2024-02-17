Giriş Tarihi: 17.02.2024 14:14
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024
14:14
ZTK ÇEYREK FİNAL PROGRAMI BELLİ! Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman, hangi kanalda? İşte, çeyrek final eşleşmeleri
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, kura çekiminin ardından belli oldu. Kura çekimine Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir seri başı olarak katılırken TFF tarafından ZTK çeyrek final maç programı belli oldu. Mücadeleler tek maç usulüne gör oynanacak. 102 Şubat Pazartesi gerçekleştirilen kura çekiminden sonra çeyrek final karşılaşmaları için geri sayım başladı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman, hangi kanalda? İşte, çeyrek final eşleşmeleri