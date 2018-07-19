2018 iPhone Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu (3 de Türk var)
Bu yıl 11'incisi düzenlenen iPhone Fotoğraf Ödülleri'nin (IPPAWARDS) kazananları resmen açıklandı. İşte kazanan fotoğraflar. Bu kazananlar arasında 3 de Türk var.
Giriş Tarihi: 19.07.2018 13:41 Güncelleme Tarihi: 19.07.2018 13:44
2018 iPhone
Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu (3 de Türk var)
2018 iPhone
Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu (3 de Türk var)
2018 iPhone
Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu (3 de Türk var)
2018 iPhone
Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu (3 de Türk var)
2018 iPhone
Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu (3 de Türk var)
2018 iPhone
Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu (3 de Türk var)
2018 iPhone
Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu (3 de Türk var)