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2018 Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu (3 de Türk var)

Bu yıl 11'incisi düzenlenen iPhone Fotoğraf Ödülleri'nin (IPPAWARDS) kazananları resmen açıklandı. İşte kazanan fotoğraflar. Bu kazananlar arasında 3 de Türk var.

Giriş Tarihi: 19.07.2018 13:41 Güncelleme Tarihi: 19.07.2018 13:44
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2018 Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu (3 de Türk var)
2018 iPhone Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu (3 de Türk var)
Jashim Salam (Yılın Fotoğrafçısı Büyük Ödülü)

Yerinden edilenler: Ukhiya’daki Tangkhali mülteci kampı yakınlarında sağlık ve temizlikle ilgili bir farkındalık filmini izleyen Rohingya çocukları.Yer: Ukhiya, Bangladeş - 7 ile çekildi
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2018 Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu (3 de Türk var)
2018 iPhone Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu (3 de Türk var)
Alexandre Weber (Yılın Fotoğrafçısı Birincilik Ödülü)

Sarı ve mavi Baiana: Bu resim, Salvador de Bahia, Brezilya’da geçen bir kamyonun ardından spontane olarak çekildi. Geleneksel “baiana” kıyafeti giymiş bir kadın, çalışırken verdiği mola sırasında kamyonun arkasından bakıyordu. Yer: Salvador de Bahia, Brezilya - 6S ile çekildi
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2018 Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu (3 de Türk var)
2018 iPhone Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu (3 de Türk var)
Huapeng Zhao (Yılın Fotoğrafçısı İkincilik Ödülü)

Göz göze: Bu çocukla deniz kenarında yürüyüş yaparken karşılaştım. Ben onun resmini çekmeye çalışırken o da tuttuğu balığı gözünün önüne gelecek şekilde kaldırdı.Yer: YanTai ShanDong bölgesi, Çin - 6 ile çekildi
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2018 Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu (3 de Türk var)
2018 iPhone Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu (3 de Türk var)
Zarni Myo Win (Yılın Fotoğrafçısı Üçüncülük Ödülü)

Ben de oynamak istiyorum: Bacağını kaybetmiş küçük bir çocuk, futbol oynayan arkadaşlarını seyrediyordu ve mümkün olsaydı futbol oynamak istediğini söylüyordu.Yer: Yangon, Myanmar - 7 Plus ile çekildi
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2018 Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu (3 de Türk var)
2018 iPhone Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu (3 de Türk var)
Şükrü Mehmet Ömür (Birincilik Ödülü - Doğa)

Sabah Sisi: Ödül kazanan fotoğrafımı Rad Drew adlı Amerikalı fotoğrafçısının workshop’una katılmak üzere Toulouse yakınlarında Larnagol’de bulunduğum bir ilkbahar sabahı gündoğumudan biraz önce çektim. Kurs arkadaşlarımdan bir tanesi ile kırlarda yürürken sislerin ardında bir beyazlık fark ettim, yaklaştığımda bunun bir kuzu olduğunu anladım. Ortalık çok sakin ve huzur doluydu. Sanki cennetteydim. Bu küçük küçücük kuzu gözlerini dikkatle dikmiş diğer arkadaşlarını gözlüyordu. iPhone’a 6S’imle birkaç poz fotoğraf çektim. Kahvaltı için kursun yapıldığı çiftlik evine döndüğümde de Snapseed ve Provoke aplikasyonları ile bu fotoğrafları düzenledim.Yer: Toulouse, Fransa - iPhone 6S ile çekildi
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2018 Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu (3 de Türk var)
2018 iPhone Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu (3 de Türk var)
Asuman Robson (İkincilik Ödülü - Manzara)

Sycamore Gap’te: Bu resim, Kuzeydoğu İngiltere’deki Hadrian Duvarı’nda yapılan bir yürüyüş sırasında çekildi. Havanın kapalı olduğu tipik günlerden biriydi. Ağacın ve yürüyüşçülerin bulutların önünde ve Roma duvarındaki bu dramatik çukurda sergilediği görünümü çok sevdim. Yer: Northumberland, Birleşik Krallık - 7 ile çekildi
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2018 Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu (3 de Türk var)
2018 iPhone Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu (3 de Türk var)
Burcu Öztürk (İkincilik Ödülü - Panorama)

Donmuş Central Park: Şubat ayının soğuk bir gününde şehirde gezerken Central Park’ın üzerine sis çöktüğünü gördüm. O an sanki her şey donmuş gibiydi. Adeta bir gündüz rüyası görüyordum. ’umun panorama özelliğini kullanmak için mükemmel bir an olduğunu biliyordum. Yer: Central Park, New York City - iPhone 7 ile çekildi
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