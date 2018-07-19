2018 iPhone Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu (3 de Türk var)

Bu yıl 11'incisi düzenlenen iPhone Fotoğraf Ödülleri'nin (IPPAWARDS) kazananları resmen açıklandı. İşte kazanan fotoğraflar. Bu kazananlar arasında 3 de Türk var.

Giriş Tarihi: 19.07.2018 13:41 Güncelleme Tarihi: 19.07.2018 13:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





