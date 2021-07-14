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Haberler Galeri 2021'in en yüksek performanslı Android telefonları! Liste açıklandı!
Giriş Tarihi: 14.07.2021 12:38 Güncelleme Tarihi: 14.07.2021 12:41

2021'in en yüksek performanslı Android telefonları! Liste açıklandı!

Akıllı telefonlar her geçen gün daha da gelişiyor ve üreticiler arasındaki rekabet daha sert hale geliyor. Teknoloji devleri mobil pazarda daha fazla müşteri kazanmak ve pazar payını artırmak için stratejilerinde değişiklikler yapıyorlar. Tasarımı, donanımı ve özellikleriyle dikkat çeken farklı modelleri satışa sunuyorlar. Piyasada birçok akıllı telefon modeli var. Bir kıyaslama platformu, 2021'in en yüksek performanslı Android telefonlarını açıkladı. İşte 2021'in en güçlü Android telefonları...

2021'in en yüksek performanslı Android telefonları! Liste açıklandı!

Akıllı telefon pazarındaki rekabet eskisine göre çok daha sert koşullara sahip. Çinli firmaların yükselişiyle akıllı telefon piyasasında Samsung ve Apple rekabetine Xiaomi, OPPO, Vivo ve Realme gibi firmalar da katıldı. Pazarda birbirinden farklı ve dikkat çekici telefonlar bulunuyor. Master Lu isimli kıyaslama platformu modelleri analiz edip, en güçlü Android telefonları belirledi ve liste hazırladı. Lafı daha fazla performansı en yüksek telefonların olduğu listeye göz atalım.

Listenin ilk üç sırasındaki telefonların ortak özelliği hepsinin oyun için geliştirilmiş performansa yönelik akıllı telefonlar olması. Ayrıca üç cihazda da Qualcomm'un üstün performans yonga seti Snapdragon 888 bulunuyor.

2021'in en yüksek performanslı Android telefonları! Liste açıklandı!

Xiaomi Black Shark 4 Pro - 938.991 puan

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2021'in en yüksek performanslı Android telefonları! Liste açıklandı!

ASUS ROG Phone 5 - 925.589 puan

2021'in en yüksek performanslı Android telefonları! Liste açıklandı!

Nubia Red Magic 6 Pro - 901.557 puan

2021'in en yüksek performanslı Android telefonları! Liste açıklandı!

Vivo X60 Pro Plus - 878.111 puan

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