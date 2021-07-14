2021'in en yüksek performanslı Android telefonları! Liste açıklandı!

Akıllı telefon pazarındaki rekabet eskisine göre çok daha sert koşullara sahip. Çinli firmaların yükselişiyle akıllı telefon piyasasında Samsung ve Apple rekabetine Xiaomi, OPPO, Vivo ve Realme gibi firmalar da katıldı. Pazarda birbirinden farklı ve dikkat çekici telefonlar bulunuyor. Master Lu isimli kıyaslama platformu modelleri analiz edip, en güçlü Android telefonları belirledi ve liste hazırladı. Lafı daha fazla performansı en yüksek telefonların olduğu listeye göz atalım.

Listenin ilk üç sırasındaki telefonların ortak özelliği hepsinin oyun için geliştirilmiş performansa yönelik akıllı telefonlar olması. Ayrıca üç cihazda da Qualcomm'un üstün performans yonga seti Snapdragon 888 bulunuyor.