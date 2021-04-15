HaberlerGaleri23 yılda 90 farklı model kullandı! Üretim sona erse de vazgeçemiyor!
Giriş Tarihi: 15.04.2021 09:52Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 09:57
23 yılda 90 farklı model kullandı! Üretim sona erse de vazgeçemiyor!
LG son birkaç senedir mobil pazarda istediğini bulamadı ve zarar etti. Şirket geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, mobil bölümünü kapatacağını ve telefon üretimini durduracağını duyurdu. Koreli teknoloji devi kaynaklarını elektrikli araç bileşenleri, bağlı cihazlar, akıllı evler, robotik, yapay zeka gibi alanlara yönlendirecek. Ancak kendisini LG manyağı olarak tanımlayan Güney Koreli Ryu Hyun-soo ise üretim durduktan sonra bile LG kullanmaya devam edeceğini söyledi.