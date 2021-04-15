23 yılda 90 farklı model kullandı! Üretim sona erse de vazgeçemiyor!

Ancak 53 yaşındaki Güney Koreli Ryu Hyun-soo bu karardan en çok etkilenen insanlardan biri. Kendisini "LG telefon manyağı" olarak niteleyen Hyun-soo geçtiğimiz 23 yılda 90 ayrı LG modeli kullandı. Her ne kadar LG şirketi temmuz ayından itibaren telefon üretimini durduracak olsa da LG hayranı duracağa benzemiyor.