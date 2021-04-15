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Haberler Galeri 23 yılda 90 farklı model kullandı! Üretim sona erse de vazgeçemiyor!
Giriş Tarihi: 15.04.2021 09:52 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 09:57

23 yılda 90 farklı model kullandı! Üretim sona erse de vazgeçemiyor!

son birkaç senedir mobil pazarda istediğini bulamadı ve zarar etti. Şirket geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, mobil bölümünü kapatacağını ve telefon üretimini durduracağını duyurdu. Koreli teknoloji devi kaynaklarını elektrikli araç bileşenleri, bağlı cihazlar, akıllı evler, robotik, yapay zeka gibi alanlara yönlendirecek. Ancak kendisini LG manyağı olarak tanımlayan Güney Koreli Ryu Hyun-soo ise üretim durduktan sonra bile LG kullanmaya devam edeceğini söyledi.

23 yılda 90 farklı model kullandı! Üretim sona erse de vazgeçemiyor!

Güney Koreli elektronik devi Group (Lucky - Goldstar) geçen hafta telefon üretimini sonlandıracağını duyurmuştu. Kendine has çizgisiyle uzun yıllardır bir kullanıcı kitlesi yaratmış olan LG'nin bu kararı birçok insanı üzdü.

23 yılda 90 farklı model kullandı! Üretim sona erse de vazgeçemiyor!

Ancak 53 yaşındaki Güney Koreli Ryu Hyun-soo bu karardan en çok etkilenen insanlardan biri. Kendisini " telefon manyağı" olarak niteleyen Hyun-soo geçtiğimiz 23 yılda 90 ayrı LG modeli kullandı. Her ne kadar LG şirketi temmuz ayından itibaren telefon üretimini durduracak olsa da LG hayranı duracağa benzemiyor.

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23 yılda 90 farklı model kullandı! Üretim sona erse de vazgeçemiyor!

23 yıl önce telefonların tasarımını ve yaratıcı özellikleri nedeniyle kullanmaya başladığını söyleyen Hyun-soo telefonların ses kalitesine aşık olduğunu belirtti. LG manyağı, ses sistemi nedeniyle LG telefonları kullanmaya devam ettiğini aktardı.

23 yılda 90 farklı model kullandı! Üretim sona erse de vazgeçemiyor!

Evinde bir tamir atölyesi kuran Ryu Hyun-soo üretim durduktan sonra bile LG kullanmaya devam edeceğini söyledi. Şirketler herhangi bir modeli üretimden kaldırsalar bile halihazırdaki müşterilerini mağdur etmemek için yedek parça ve servis desteğine devam ediyorlar.

23 yılda 90 farklı model kullandı! Üretim sona erse de vazgeçemiyor!

Ancak telefon endüstrisi oldukça hızlı gelişiyor ve telefonların çoğu birkaç sene içerisinde eski teknolojilere dönüşüyor. manyağı bir süre daha yedek parça desteği bulsa bile ihtiyaç duyduğu yazılım desteğini bulamayacak.

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