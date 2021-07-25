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Haberler Galeri 4.6 milyar yaşında! Uzayın birçok sırrını aydınlatabilir!
Giriş Tarihi: 25.07.2021 13:57 Güncelleme Tarihi: 25.07.2021 14:03

4.6 milyar yaşında! Uzayın birçok sırrını aydınlatabilir!

Gök taşları bilim insanlarının en çok ilgilendiği konuların başında geliyor. Dünya'ya çarpacak bir gök taşı insanlığın yok olmasına neden olabilir. Bu yüzden uzmanlar potansiyel tehlikelere karşı uzayı sürekli olarak gözlemliyorlar ve gerekli gördükleri zamanlar da da kamuoyunu bilgilendiriyorlar. Bununla birlikte gök taşları evrenin sırlarını da içeriğinde barındırıyor. Bu senenin başlarında İngiltere'de 4.6 milyar yaşında gök taşı parçası bulunmuştu. Araştırmacılar bu taş üstündeki incelemelerini tamamladı ve ilginç sonuçlar paylaştı. İşte detaylar...

4.6 milyar yaşında! Uzayın birçok sırrını aydınlatabilir!

Bu sene başlarında İngiltere'de keşfedilen, 4.6 milyar yıl öncesine ait gök taşı parçası bilim dünyasında heyecan yaşatmıştı. Parçanın incelenmesi için çalışmalar başlatılmıştı. Aylar süren araştırmalardan sonra antik gök taşının muhtemelen Güneş Sistemi'nin doğuşundan kalan kozmik bir enkaz kalıntısı olduğunu açıkladı.

4.6 milyar yaşında! Uzayın birçok sırrını aydınlatabilir!

5 metre uzunluğa sahip, paha biçilmez meteor parçası, Mart ayında Gloucestershire'daki Woodmancote köyü yakınlarında kimyager Derek Robson tarafından bulundu.

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4.6 milyar yaşında! Uzayın birçok sırrını aydınlatabilir!

Bilim insanları, gök taşının Mars ve Jüpiter'in yörüngeleri arasındaki ana asteroit kuşağındaki 'ilkel evinden' 180 milyon kilometreden fazla yol kat ettiğini, yaşamla ve evrenle ilgili bazı sorulara yanıt verebileceğini düşünüyor.

4.6 milyar yaşında! Uzayın birçok sırrını aydınlatabilir!

Bununla birlikte, antik kaya parçası, biyolojik malzeme içeren bir göktaşı türü olan karbonlu kondritin nadir bir örneğini oluşturuyor. Dünya'ya düşen meteorların yalnızca yüzde 5'inden daha azı bu sınıflandırmaya ait.

4.6 milyar yaşında! Uzayın birçok sırrını aydınlatabilir!

28 Mart sabahı Woodmancote dışındaki çamurlu tarlalarda gök taşı bulan Robson, "Karbonlu kondritler, tüm canlılarda bulunan amino asitler de dahil olmak üzere organik bileşikler içerir. Dünya doğmadan önce var olan bir materyalden bu tür bileşiklerin varlığını tespit edebilmek ve doğrulayabilmek, yaşamla ilgili önemli bir adım olacaktır" dedi.

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