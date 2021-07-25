Giriş Tarihi: 25.07.2021 13:57Güncelleme Tarihi: 25.07.2021 14:03
4.6 milyar yaşında! Uzayın birçok sırrını aydınlatabilir!
Gök taşları bilim insanlarının en çok ilgilendiği konuların başında geliyor. Dünya'ya çarpacak bir gök taşı insanlığın yok olmasına neden olabilir. Bu yüzden uzmanlar potansiyel tehlikelere karşı uzayı sürekli olarak gözlemliyorlar ve gerekli gördükleri zamanlar da da kamuoyunu bilgilendiriyorlar. Bununla birlikte gök taşları evrenin sırlarını da içeriğinde barındırıyor. Bu senenin başlarında İngiltere'de 4.6 milyar yaşında gök taşı parçası bulunmuştu. Araştırmacılar bu taş üstündeki incelemelerini tamamladı ve ilginç sonuçlar paylaştı. İşte detaylar...