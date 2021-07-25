4.6 milyar yaşında! Uzayın birçok sırrını aydınlatabilir!

28 Mart sabahı Woodmancote dışındaki çamurlu tarlalarda gök taşı bulan Robson, "Karbonlu kondritler, tüm canlılarda bulunan amino asitler de dahil olmak üzere organik bileşikler içerir. Dünya doğmadan önce var olan bir materyalden bu tür bileşiklerin varlığını tespit edebilmek ve doğrulayabilmek, yaşamla ilgili önemli bir adım olacaktır" dedi.