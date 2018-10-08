51 yıl önce donduruldu! Hala canlanmayı bekliyor

Tedavisi olmayan bir rahatsızlığı nedeniyle kendini dondurtan James Bedford, yeniden canlandırılmayı bekliyor. Yakalandığı amansız hastalığın pençesinden kurtulabilmesinin bir yolu yoktu. Aslına bakarsanız hala yok. Böbreklerindeki kanser nedeniyle 1967 yılında 73 yaşında iken kendi rızası ile yasal olarak tüm vücudunu dondurtan James Bedford, tedavinin mümkün olduğu bir gelecekte yeniden canlandırılacak. Resmi kayıtlara göre ölü olarak kabul edilen Bedford, tıbben tam olarak ölü sayılmıyor. Cyro tüpünde tüm organları dondurulmuş bir şekilde canlanmayı bekliyor. 50 yıldır tüm organlar donmuş halde bekliyor ve herhangi bir bozulma yaşanmadı. Kendilerini dondurmuş insanların, dokusal zarara uğramadan çözülmesinin bir çaresi keşfedildiğinde, tekrar hayata döndürülecek. Ancak bilim o seviyeye henüz ulaşamadı. Ölümcül hastalığa yakalanmış olan zengin insanlar, yaşadıkları dönemde yakalandıkları hastalığa bir çare bulunamamışsa kendilerini dondurarak, tedavi bulunan gelecekte yeniden canlandırılmayı istiyorlar. Aralarında 15 türk'ün de bulunduğu 250'den fazla kişi yeniden canlandırılmayı bekliyor. Bedford bu tür bir işlemi uygulayan ilk kişi olarak tarihe geçmeyi başardı.