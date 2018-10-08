Türkiye'nin en iyi haber sitesi

51 yıl önce donduruldu! Hala canlanmayı bekliyor

Tedavisi olmayan bir rahatsızlığı nedeniyle kendini dondurtan , yeniden canlandırılmayı bekliyor.

Giriş Tarihi: 08.10.2018 11:46 Güncelleme Tarihi: 08.10.2018 11:50
51 yıl önce donduruldu! Hala canlanmayı bekliyor

Yakalandığı amansız hastalığın pençesinden kurtulabilmesinin bir yolu yoktu. Aslına bakarsanız hala yok.

51 yıl önce donduruldu! Hala canlanmayı bekliyor

Böbreklerindeki nedeniyle 1967 yılında 73 yaşında iken kendi rızası ile yasal olarak tüm vücudunu dondurtan , tedavinin mümkün olduğu bir gelecekte yeniden canlandırılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
51 yıl önce donduruldu! Hala canlanmayı bekliyor

Resmi kayıtlara göre ölü olarak kabul edilen Bedford, tıbben tam olarak ölü sayılmıyor. Cyro tüpünde tüm organları bir şekilde canlanmayı bekliyor.

51 yıl önce donduruldu! Hala canlanmayı bekliyor

50 yıldır tüm organlar donmuş halde bekliyor ve herhangi bir bozulma yaşanmadı.

51 yıl önce donduruldu! Hala canlanmayı bekliyor

Kendilerini dondurmuş insanların, dokusal zarara uğramadan çözülmesinin bir çaresi keşfedildiğinde, tekrar hayata döndürülecek. Ancak bilim o seviyeye henüz ulaşamadı.

51 yıl önce donduruldu! Hala canlanmayı bekliyor

Ölümcül hastalığa yakalanmış olan zengin insanlar, yaşadıkları dönemde yakalandıkları hastalığa bir çare bulunamamışsa kendilerini dondurarak, tedavi bulunan gelecekte yeniden canlandırılmayı istiyorlar.

51 yıl önce donduruldu! Hala canlanmayı bekliyor

Aralarında 15 türk'ün de bulunduğu 250'den fazla kişi yeniden canlandırılmayı bekliyor. Bedford bu tür bir işlemi uygulayan ilk kişi olarak tarihe geçmeyi başardı.

BİZE ULAŞIN