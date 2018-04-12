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9 saatlik yolculuk 30 dakikaya iniyor! (Tarih verildi)

'in Başkanı, roketlerin kısa sürede yolcu uçaklarının yerini alacağını söyledi ve hatta bu konuyla ilgili tarih de verdi.

Giriş Tarihi: 12.04.2018 22:56 Güncelleme Tarihi: 12.04.2018 22:57
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9 saatlik yolculuk 30 dakikaya iniyor! (Tarih verildi)
9 saatlik yolculuk 30 dakikaya iniyor! (Tarih verildi)
Elon Musk'ın CEO'su olduğu sivil uzay ve havacılık şirketi bir kez daha gündemde. Ancak bu sefer şirket CEO'sunun projeleri veya açıklamaları ile değil Başkanı'nın önümüzdeki 10 yıl ile ilgili açıklamaları şirketi gündemde getirdi.
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9 saatlik yolculuk 30 dakikaya iniyor! (Tarih verildi)
9 saatlik yolculuk 30 dakikaya iniyor! (Tarih verildi)
'in Başkanı Gwynne Shotwell Vancouver'daki Ted Talk'ta yaptığı açıklamalarda önümüzdeki on yıl içinde seyahat alışkanlıklarımızın kökünden değişeceği iddiasında bulundu.
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9 saatlik yolculuk 30 dakikaya iniyor! (Tarih verildi)
9 saatlik yolculuk 30 dakikaya iniyor! (Tarih verildi)
Dünyanın herhangi bir noktasından diğer bir noktasına roketler ile seyahat edileceğini iddia eden Shotwell, bunun da en uzak seyahat süresini 1 saate kadar indireceğinin altını çizdi.
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9 saatlik yolculuk 30 dakikaya iniyor! (Tarih verildi)
9 saatlik yolculuk 30 dakikaya iniyor! (Tarih verildi)

9 SAATLİK YOLCULUK 30 DAKİKAYA İNECEK

Shotwell'in önümüzdeki 10 yıl içinde gerçekleşmesini öngördüğü iddiasında haklı çıkması durumunda yolcu uçakları ile 9 saat süren Londra New York arası yolculuk 30 dakikaya kadar inecek.

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9 saatlik yolculuk 30 dakikaya iniyor! (Tarih verildi)
9 saatlik yolculuk 30 dakikaya iniyor! (Tarih verildi)
Şirketin bu alanda da hizmet sunmak için projeler ürettiği BFR roketi geçtiğimiz aylarda CEO Elon Musk tarafından duyurulmuştu.
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9 saatlik yolculuk 30 dakikaya iniyor! (Tarih verildi)
9 saatlik yolculuk 30 dakikaya iniyor! (Tarih verildi)
Musk, Mars'a gidecek ilk gezegenler arası uzay gemisininn inşaatının sürdüğünü ve gelecek senenin ilk yarısında denemelerin BFR roketiyle başlayacağını tahmin ettiğini söylemiş, ilk etapta kısa uçuşların yapılacağını ifade etmişti.
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9 saatlik yolculuk 30 dakikaya iniyor! (Tarih verildi)
9 saatlik yolculuk 30 dakikaya iniyor! (Tarih verildi)
Saate 27 bin kilometre hıza ulaşabileceği belirtilen BFR'nin ilk test uçuşunun 2018'in ilk yarısında yapılması bekleniyor.
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