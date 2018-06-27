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'un 2 harika özelliği belli oldu

'ın yeni kablosuz kulaklığı 2'nin yeni özellikleri belli oldu.

Giriş Tarihi: 27.06.2018 01:21 Güncelleme Tarihi: 27.06.2018 01:22
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'un 2 harika özelliği belli oldu
Airpods'un 2 harika özelliği belli oldu
'ın kablosuz kulaklığı yüksek fiyatına karşın kullanıcılardan ilgi gördü; ancak kulaklıkla ilgili gelen şikayetleri de dikkate alan teknoloji devi yeni bir Airpods çıkarıyor. Ancak bu kez kullanıcıların şikayetlerine kulak veren şirket, iki önemli özelliği de Airpods'a ekliyor.
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'un 2 harika özelliği belli oldu
Airpods'un 2 harika özelliği belli oldu
Bunlardan biri gürültü önleme özelliği. ile telefon görüşmesi yapan kullanıcıların en büyük sorunu seslerini karşı tarafa iletmekte yer yer güçlük çekmesiydi.
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'un 2 harika özelliği belli oldu
Airpods'un 2 harika özelliği belli oldu
Özellikle dış sesin çokça olduğu yerlerde yapılan konuşmalarda gerçekten de zayıf kalıyordu. Bunu düşünen , halihazırda kullanılan gürültü önleme teknolojisini Airpods 2'ye dahil edecek.
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'un 2 harika özelliği belli oldu
Airpods'un 2 harika özelliği belli oldu
2'de dikkat çekecek bir diğer özellik ise daha uzun mesafede kullanılabilecek olması.
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'un 2 harika özelliği belli oldu
Airpods'un 2 harika özelliği belli oldu

Yeni nesil 'ların gelecek yıldan önce satışa çıkması beklenmiyor. (DHA)

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